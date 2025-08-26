Lula llama “descabellado” a Trump por actuar como si fuera “el emperador del planeta Tierra”

Compartir en

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este martes otra vez a su homólogo de EE. UU., Donald Trump, de pretender erigirse en un monarca mundial, en respuesta a una advertencia del republicano.

Con una gorra en la que se lee “Brasil es de los brasileños”, con un fondo color azul, en aparente oposición a la gorra MAGA —que son las iniciales en inglés del lema trumpista ‘Hacer grande a EE.UU. de nuevo’— que es color roja, criticó a Trump.

“Está la cuestión de la última novedad, que es la postura del Gobierno de EE.UU., que ha actuado como si fuera el emperador del planeta Tierra. Es decir, es algo descabellado (…) él sigue amenazando al mundo entero“, aseguró durante la segunda reunión ministerial del año, celebrada en el Palacio de Planalto.

En la víspera, Trump amenazó en su red, Truth Social, con aranceles adicionales “sustanciales” y restricciones a la exportación de tecnología y chips altamente protegidos de EE.UU., si se aplican medidas restrictivas a las empresas tecnológicas estadounidenses.

“¡Muestren respeto a Estados Unidos y a nuestras increíbles empresas tecnológicas o consideren las consecuencias!”, añadió en su mensaje, en la que no mencionó ningún país. Sin embargo, en el caso de Brasil ya tienen un historial.

El 50 % de aranceles que el mandatario autorizó para las importaciones brasileñas lo justificó, entre otras cosas, por considerar que el gigante amazónico arremete contra las llamadas ‘big tech’.

Como en otras ocasiones, Lula contestó al nuevo aviso de Trump. “Somos un país soberano, tenemos una Constitución, tenemos una legislación, y quien quiera entrar en los 8,5 millones de kilómetros cuadrados, en nuestro espacio aéreo, en nuestro espacio marítimo, en nuestros bosques, tiene que rendir cuentas a nuestra Constitución y a nuestra legislación”, dijo.

De hecho, el presidente brasileño tiene en carpeta dos proyectos de ley que espera sean aprobados en el Congreso Nacional para regular los contenidos y frenar las prácticas de competencia desleal de las plataformas digitales, entre las que sobresalen las de EE.UU.

“Estamos disponibles las 24 horas del día para negociar con quien sea, sobre cualquier tema, especialmente en cuestiones comerciales. Estamos dispuestos a hacerlo siempre que haya igualdad de condiciones, pero no estamos dispuestos a que se nos trate como subordinados. Eso no lo aceptamos de nadie“, añadió Lula este martes.

