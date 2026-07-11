Labor del coordinador político: buenas prácticas para transformación y desarrollo en La Barrera, Cienfuegos

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Escrito en coautoría por: Lic. Maikelis Laliebre Fuentes, MSc. Ernesto Pulido López y MSc. Yainara Abreus Pouwert*

El arte de la gestión comunitaria en la efectividad de la gestión política en la base se sustenta en experiencias exitosas que, por su pertinencia, efectividad y sostenibilidad, se convierten en referentes para fortalecer el sistema político y la cohesión social. En este contexto, la figura del coordinador político en la comunidad La Barrera, del municipio de Cienfuegos, se erige como un elemento clave para dinamizar la participación ciudadana y transformar problemáticas estructurales en oportunidades de acción colectiva.

Una de las principales buenas prácticas identificadas es la convocatoria sistemática a reuniones comunitarias y la mediación en conflictos locales. La capacidad de asegurar que todos los vecinos estén presentes y que sus opiniones sean escuchadas es fundamental para mantener la cohesión social. Esta práctica fomenta un espacio donde las tensiones internas se reducen y se construyen consensos para el bien común.

La labor del coordinador va más allá de lo administrativo; incluye una fuerte promoción de valores de unidad y conciencia crítica. Ejemplo de ello es el énfasis en la escolarización de niños y jóvenes, una práctica reconocida por los pobladores como clave para el futuro de la comunidad. Esta acción refuerza la identidad cultural y política de la nueva generación.

El registro de buenas prácticas constituye una herramienta metodológica de gran valor en la investigación social, pues permite sistematizar, analizar y documentar experiencias exitosas que han demostrado efectividad en la solución de problemas comunitarios. En el caso de la comunidad de La Barrera, el coordinador político ha desarrollado un conjunto de acciones que, más allá de su carácter rutinario, se han convertido en referentes de gestión comunitaria por su capacidad de generar cambios positivos, fortalecer la cohesión social y promover la participación ciudadana.

La gestión efectiva se materializa en la coordinación de proyectos colectivos que tienen un impacto directo en la vida cotidiana. En el caso de La Barrera se destacan prácticas como: jornadas de trabajo voluntario, valoradas por el 60% de los encuestados como la acción más influyente en la cohesión social; campañas de reforestación: con un impacto visible en el cuidado ambiental y la mejora de espacios públicos y huertos colectivos identificados por el 52% de la comunidad como una práctica esencial para la seguridad alimentaria.

El éxito de estas iniciativas reside en la capacidad del coordinador para articular las organizaciones de base y los diferentes actores sociales. Este liderazgo permite transformar las problemáticas estructurales en acciones colectivas sostenidas en el tiempo

La sistematización de estas prácticas en un registro formal permite legitimar las acciones más efectivas de la gestión política, promoviendo la transparencia y la coherencia en la toma de decisiones. Para la comunidad La Barrera, identificar y replicar estas buenas prácticas es una vía estratégica para fortalecer la dirección política en la base y elevar la calidad de vida de todos sus habitantes.

*Pertenecientes a la Facultad del Partido de Cienfuegos, Alejandro Nápoles León

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