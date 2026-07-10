Solo Scaloni sabe quién alineará frente a Suiza

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La Selección Argentina realizó hoy su última práctica antes del vital partido mañana de cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza, fase en el que ambos conjuntos se juegan la vida.

La expectación gira en torno a si el DT Lionel Scaloni alineará con el mismo once que puso frente a Egipto al que logró derrocar en los minutos finales del agónico encuentro 3-2, o mantendrá la base del equipo con algunos retoques.

Argentina estuvo perdiendo 0-2 durante 80 minutos del choque escenificado en el estadio de Atlanta antes de que Cristian “Cuti” Romero anotara el primer tanto al cabecear certero un excelente centro de Lionel Messi. Después anotaron “La Pulga” a los 82 y ya en el descuento, a los 90+3, Enzo Fernández selló la épica victoria.

Fue un partido desgastante y muy sufrido, aunque según los reporteros deportivos que cubren in situ los pormenores del equipo albiceleste, los jugadores entrenaron el jueves ya más relajados y se notaron tranquilos.

Scaloni como es habitual mantiene en silencio cuál será la alineación, y es la prensa acreditada al Mundial lo que genera expectación con sus conjeturas e hipótesis.

Comentaristas del canal TyC Sports que transmite juegos del certamen anticipan que el equipo que enfrentará el sábado en Atlanta a los suizos que clasificaron a cuartos de final al vencer a Colombia 4-3 en tiros de penales será similar al que disputó el pase frente a Egipto.

No obstante, revolotean dudas sobre el lateral derecho y el centrodelantero: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, y Julián Álvarez o Lautaro Martínez es la cuestión principal a resolver por Scaloni, aunque puede haber alguna sorpresa en el mediocampo.

Aunque para entendidos y la exigente hinchada la selección no viene desarrollando una destacada actuación en la justa, el elenco celeste y blanco es el equipo que mejor interpreta una idea de juego basada en el protagonismo con la pelota, y llega a los cuartos de final como líder en tres estadísticas claves del torneo: más goles, mayor cantidad de pases y mejor precisión.

Argentina es, junto a Francia, la selección más goleadora del Mundial, con 14 tantos. Buena parte de esa producción lleva el sello de Messi, máximo artillero del certamen con ocho dianas.

Además, las estadísticas de la FIFA reflejan que es el colectivo que más pases completó, con tres mil 446, por delante de España que acumula tres mil 382, y Marruecos, tercero con tres mil 126, pero este último ya deja de sumar al caer ante Francia la víspera en el primer duelo de cuartos.

Igualmente, lidera la Copa del Mundo en precisión de pases, con un 91 por ciento de efectividad. España comparte ese mismo porcentaje, aunque con una menor cantidad de entregas, mientras que Marruecos, otra vez, completa el podio con 89 por ciento.

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