Graduación de la UCf: tributo al Centenario de Fidel

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 20 segundos

La Universidad de Cienfuegos (UCf) celebró este viernes su graduación correspondiente al curso académico 2025-2026, en un acto dedicado al Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y, de manera especial, al Aniversario 50 del Ministerio de Educación Superior.

En las ceremonias, desarrolladas en el teatro de la Universidad de Ciencias Médicas del territorio, un total de 798 estudiantes recibieron sus títulos. La cifra incluye 154 graduados del Curso Diurno, 328 del Curso por Encuentros en la sede central, y 316 en los Centros Universitarios Municipales (CUM).

La rectora de la Casa de Altos Estudios, Dra.C. Orquídea Urquiola Sánchez, felicitó a los nuevos profesionales y reconoció el esfuerzo realizado para alcanzar la meta en medio de las dificultades actuales. Durante su intervención, precisó que se otorgaron 153 Títulos de Oro: 34 en el Curso Diurno, 32 en el Curso por Encuentros, 3 en Educación a Distancia, 24 en Técnico Superior de Ciclo Corto y 48 en los CUM.

Asimismo, se entregaron 26 Premios al Mérito Científico —17 en el Curso Diurno y 9 en el Curso por Encuentros— y 20 distinciones a Graduados Integrales. En la nómina de egresados figura un estudiante extranjero procedente de la República Democrática Popular de Laos.

Urquiola Sánchez subrayó que con esta graduación la UCf pone a disposición del desarrollo económico, social y cultural del territorio y del país un capital humano altamente calificado. Durante los actos, diversos organismos e instituciones entregaron reconocimientos a los nuevos graduados por su labor en el período.

A las graduaciones asistieron Maikel Betancourt Dueñas, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, y Javier Álvarez Hernández, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial.

Como parte de la solidaridad interuniversitaria y debido a las condiciones actuales del país, también recibieron sus títulos en Cienfuegos estudiantes de la Universidad Central de las Villas y de la Universidad de Ciencias Informáticas.

Con esta edición, la Universidad de Cienfuegos alcanza la cifra de casi treinta mil graduados desde su fundación, el 6 de diciembre de 1979, reafirmando su compromiso con la formación integral y la excelencia académica.

Visitas: 0