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OPEP+ aumentó su producción petrolera en 2,1 millones de barriles diarios durante junio

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Los países integrantes de la alianza OPEP+ incrementaron su producción de petróleo en 2,1 millones de barriles diarios durante junio, de acuerdo con el más reciente informe mensual de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Según el organismo, la producción conjunta del bloque alcanzó los 32,4 millones de barriles diarios en el sexto mes del año.

No obstante, la AIE señala que, pese al aumento registrado, los países que participan en el acuerdo de recortes continúan produciendo 7,5 millones de barriles diarios por debajo del objetivo establecido.

El informe atribuye esta diferencia a las dificultades que enfrentan varias naciones de la alianza para alcanzar las cuotas de producción que les fueron asignadas, en un contexto marcado por limitaciones operativas y desafíos en la capacidad de extracción.

(Con información de teleSUR)

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