Cuba revela preselección para torneo de béisbol de Santo Domingo 2026

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La Federación Cubana de Béisbol y Softbol reveló hoy la preselección de 30 peloteros rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

La prenomina cubana quedó integrada por tres receptores, siete jugadores de cuadro, seis jardineros y 14 lanzadores, todos bajo las órdenes del técnico Germán Mesa.

En el área de la receptoría aparecen Andrys Pérez, Andy Cosme y Harold Vázquez, mientras que como jardineros fueron seleccionados Yoelquis Guibert, Leonel Moas, Yasiel Gonzáles, José Noroña, Félix Rodríguez y Yaser González.

Como jugadores de cuadro forman parte del listado Yoel Yanki, Yulieki Remón, Tailon Sánchez, Luis Mateo, Jhonatan Moreno, Henry Quintero y Jeison Martínez.

Entre los serpentineros que tendrán la posibilidad de integrar la nómina final figuran Frank Herrera, Armando Dueñas, Brander Guevara y Yunier Batista, este último jugador más valioso de la final de la recién concluida Liga Élite.

De acuerdo con la información, el grupo de peloteros continuará su preparación rumbo al certamen a partir del próximo lunes y solo 24 harán el viaje a la cita multideportiva.

El torneo de béisbol se jugará del 31 de julio al 7 de agosto y tendrá como sede principal el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de la capital dominicana.

Cuba conforma el grupo A y debuta el 31 de julio ante Curazao, al día siguiente enfrenta a Puerto Rico y cierra el 2 de agosto contra el anfitrión República Dominicana.

La otra llave la conforman los elencos de Colombia, México, Nicaragua y Panamá.

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