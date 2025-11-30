Venezuela aclara a EEUU que defenderá su soberanía “al costo que sea”

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 36 segundos

Ante amenazas del cierre total del espacio aéreo de Venezuela, el titular de Defensa del país subraya la salvaguardia de la soberanía venezolana “al costo que sea”.

“Venezuela responderá con dignidad, legalidad y la fuerza moral de un pueblo que jamás permitirá que se mancille su honor. ¡DEFENDEREMOS NUESTRA SOBERANÍA AL COSTO QUE SEA!”, enfatizó Vladimir Padrino López mediante un comunicado emitido el sábado en su cuenta de Telegram.

Asimismo, tachó de “agresión ilegal” la iniciativa del Gobierno de EE. UU. para cerrar de manera total el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela. “Esta amenaza del Gobierno de Estados Unidos es una agresión ilegal, arbitraria y contraria al Derecho Internacional que pretende vulnerar la soberanía absoluta de nuestro espacio aéreo”, recalcó.

Al llamar a la comunidad internacional a condenar dicho acto hostil de Washington que amenaza la paz de América Latina y el Caribe, Padrino puso de relieve que ningún poder extranjero tiene “facultad para interferir, bloquear o condicionar decisiones soberanas de Venezuela”.

El ministro de Defensa de Venezuela formuló estas declaraciones después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, instara a todas las compañías aéreas a considerar el espacio aéreo venezolano como “completamente cerrado”.

Venezuela anunció que mantiene las operaciones en sus principales aeropuertos, desmintiendo el supuesto cierre aéreo que alega el magnate estadounidense desde sus redes sociales, según el canal venezolano Telesur.

Por su parte, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha destacado que, frente a las agresiones de EE. UU., “Venezuela ha activado todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional para el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita”.

Las tensiones entre Washington y Caracas han ido aumentando durante la última semana, en concreto, tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre el aumento de la actividad militar en el Caribe.

Debido a dichas amenazas, ocho aerolíneas internacionales suspendieron sus actividades en el país bolivariano. En reacción, Venezuela revocó la concesión a seis líneas aéreas, acusándolas de sumarse a acciones terroristas promovidas por Estados Unidos.

Desde el pasado agosto, Washington ha desplegado una serie de buques de guerra, así como un submarino nuclear y más de 10 mil militares en el Caribe, so pretexto de luchar contra narcotráficos.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha negado vínculos con los carteles de narcotráficos, acusando a EE. UU. de impulsar un cambio de régimen en Venezuela. Caracas califica estas acciones de “agresión armada para imponer un cambio de régimen” y advierte que el objetivo es “apoderarse del petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales” del país.