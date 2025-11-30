Petro suma su voz contra «cierre» del espacio aéreo venezolano por Trump

Compartir en

El presidente de Colombia y presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Gustavo Petro, denunció este domingo la medida anunciada por su homólogo estadounidense Donald Trump sobre el cierre del espacio aéreo de Venezuela como una acción de prepotencia injustificada contra la soberanía y libre determinación de un país de la región.

Por esta línea, el mandatario sudamericano sostuvo en la red social X que esta decisión es completamente ilegal y amerita una reunión inmediata de la Asamblea de la Organización Internacional de la Aviación Civil (OACI) por la naturaleza agresiva y sin precedentes de esta amenaza.

Irán califica de amenaza sin precedentes anuncio de Trump de cerrar espacio aéreo venezolano

Petro enfatizó que no existe ningún autorizo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para justificar acciones militares de este tipo sobre un país vecino como Venezuela. Reafirma esta postura el hecho de que el Senado de los EE.UU. no ha dado su aprobación para una intervención armada.

El comunicado del presidente colombiano insiste en que ante esas perspectivas, el orden internacional debe preservarse y América Latina y el Caribe debe defender este principio. De esta manera llamó a la no injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela, de los cuales se deben ocupar los venezolanos.

El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La OACI debe reunirse de inmediato. El secretario general de la OACI debe convocar de inmediato la Asamblea No hay autorización del consejo de seguridad de la ONU para acciones militares sobre nuestro vecino. El… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 30, 2025

Asimismo insistió que ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país y extendió una solicitud al presidente Trump de retornar al respeto del orden jurídico internacional.

Hago mías las palabras del Presidente Petro de Colombia . Es una vergüenza el silencio, la pasividad o el directo acompañamiento por parte de la mayoría de autoridades de la región de decisiones unilaterales que, sin ningún fundamento legal, violan el derecho internacional ,… https://t.co/iFCuodJSnh — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) November 30, 2025

De igual manera, el diputado argentino Jorge Taiana suscribió en la propia red social el mensaje del jefe de Estado colombiano. Afirmó además que constituye una vergüenza el silencio, la pasividad o el directo acompañamiento por parte de la mayoría de autoridades de la región de decisiones unilaterales que, sin ningún fundamento legal, violan el derecho internacional, irrespetan la soberanía de los Estados y logran el silencio de los organismos multilaterales competentes.

Organizaciones sociales y gobiernos de América Latina y el Caribe han rechazado de forma contundente la medida, alertando sobre el riesgo que representa tanto para Venezuela como para la región el creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe. Desde agosto, Estados Unidos ha movilizado barcos de guerra, submarinos, aviones militares y tropas en las costas venezolanas, desplegando aproximadamente un tercio de su flota naval, según reportes.

Paralelamente, operativos militares estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en la región han dejado un saldo de más de 84 fallecidos, lo que ha intensificado la crisis humanitaria y de seguridad en el área.

La amenaza de cerrar el espacio aéreo venezolano constituye la más reciente escalada en una campaña que Washington justifica como “lucha contra el narcotráfico”, pero que múltiples actores internacionales consideran una violación flagrante del derecho soberano y del orden jurídico global.

