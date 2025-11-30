Honduras: candidata Rixi Moncada denuncia planes de obstrucción electoral

Compartir en

La candidata presidencial hondureña Rixi Moncada, del Partido Libre, ejerció su voto en Honduras, en el marco de unas elecciones históricas que definirán el liderazgo y la composición del Congreso. La líder de Libre y Refundación llegó a su centro de votación, donde ofreció declaraciones a la prensa, destacando la relevancia de la jornada para el destino de la nación centroamericana y manifestando su confianza en la voluntad popular ante «26 audios» que indican una «alianza para obstruir el proceso».

Moncada afirmó que su partido considerará las 20.167 actas firmadas y certificadas como la expresión de la voluntad popular, haciendo un llamado a la movilización ciudadana y a la defensa de los resultados. La candidata enfatizó que esta etapa democrática es «importante» y que «hoy se marcará el destino de la patria para la próxima década».

La líder de Libre y Refundación insistió en la necesidad de que el voto sea contado, certificado en actas y custodiado durante su transporte al Consejo Nacional Electoral (CNE), con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asimismo subrayó la experiencia de los procesos electorales de 2009, 2013 y 2017 como ejemplos suficientes para asegurar que el proceso de este día sea «en calma y exitoso».

La candidata presidencial de #Honduras????????, Rixi Moncada, ejerció su derecho al voto, enviando un mensaje a la ciudadanía: defender el sufragio y asegurar la transparencia en estas elecciones históricas. En medio de un panorama electoral cargado de preocupaciones sobre la… pic.twitter.com/TBk8v41v3r — teleSUR TV (@teleSURtv) November 30, 2025

Moncada exhortó al pueblo hondureño a votar masivamente, destacando la propuesta concreta de su plan de Gobierno para el desarrollo y la transformación de Honduras. Este plan se orienta a la juventud, la defensa de los servicios públicos gratuitos en educación y salud, el mantenimiento de las empresas públicas y la democratización de la economía para que la riqueza beneficie a todos, apoyando a las MIPYME y a las mujeres emprendedoras.

Asimismo, la candidata presidencial reafirmó su lucha clara contra la corrupción y la impunidad, manifestando su disposición a combatir los carteles del narcotráfico, lavado de activos, delincuencia organizada y los defraudadores fiscales. Moncada ejerció su voto de forma pacífica en el centro básico de la escuela Centroamérica Este, donde reside desde hace 30 años.

Durante su campaña electoral, Moncada ya había denunciando estos intentos de fraude de la derecha para escamotear los comicios. Según había precisado previamente, uno de ellos consiste en sabotear la trasmisión satelital de resultados e introducir en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), previamente hackeado, actas de votación que favorezcan a Asfura o Nasralla, para proclamarlos vencedores.

En medio del injerencismo de Trump y complots de la derecha para falsear los resultados, proclamarse vencedora e impedir la victoria popular, los centros de votación abrieron este domingo a las 07H00 hora local en Honduras para unos comicios generales en que la ciudadanía elegirá la Presidencia del país, 128 escaños en el Congreso y 20 representantes al Parlamento Centroamericano, así como 298 alcaldes.

