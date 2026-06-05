Cienfuegueros patinan fuerte en la Copa Chocolate

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Como habíamos anunciado en esta página, la capital del país sirvió de sede a la habitual Copa Infantil de Patinaje Roberto Chocolate Herrera in Memóriam, certamen que surgió en el 2007 en homenaje a un querido activista de esa disciplina.

En esta, la versión número 18 de la justa, tomaron parte alrededor de 300 competidores, los que demostraron sus habilidades en el Patinódromo Nacional del Complejo Deportivo Raúl Díaz Argüelles, en las categorías infantil, pioneril, escolar, juvenil y mayores.

Además de tres equipos en representación de la sede, entraron en acción patinadores de Cienfuegos, Artemisa, Mayabeque, Villa Clara, Sancti Spíritus y Camagüey, además de los integrantes de la selección nacional, quienes aprovecharon la oportunidad para reforzar su preparación con vistas a los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Y en medio de tremenda porfía, sobre todo con los capitalinos, los representantes de la Perla del Sur volvieron a ratificar su valía, al conquistar un total de 38 medallas con 33 atletas inscritos.

La cosecha conseguida esta vez, repartida en diez títulos, once preseas de plata y 17 de bronce, supera por siete las acumuladas en la versión anterior de la Copa.

Por los nuestros lideraron el accionar Melek Soto Rodríguez, con par de cetros y un tercer puesto en la categoría 7-8 años, la impresionante Angeline Villegas Chacón, dueña de tres coronas y un bronce en el apartado 9-10, y Sofía Mencía Blanche, quien sumó 2-1-1 entre los concursantes del grupo 13-15. Todas, gracias a su desempeño global, fueron merecedoras de la Copa Chocolate en sus respectivas categorías.

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