Canal de Panamá ajustará calado de buques Neopanamax

La administración de la vía interoceánica informó mediante un aviso a las navieras que, a partir del próximo 3 de julio, el calado máximo permitido será de 49,5 pies (15,09 metros), en función de los niveles actuales y proyectados del lago Gatún.

Según precisó la entidad, la medida es temporal y forma parte de su estrategia de gestión hídrica y operativa.

Agregó que no implicará cambios en el número de tránsitos diarios y que afectará a menos del 1,7 por ciento de los buques Neopanamax que utilizan la ruta.

La decisión complementa las acciones de ahorro de agua implementadas desde diciembre de 2025. Estas iniciativas responden a la preparación para la temporada seca de 2026 y a la posible aparición de un fenómeno de El Niño durante el segundo semestre del año.

De acuerdo con las estimaciones, ese evento climático podría extenderse hasta 2027 y afectar la disponibilidad del recurso hídrico necesario para el funcionamiento de la vía interoceánica.

Las autoridades canaleras señalaron que este tipo de ajuste estacional suele aplicarse durante los períodos secos. Sin embargo, destacaron que no había sido necesario recurrir a esta medida en aproximadamente dos años.

Ello obedeció a las favorables condiciones climáticas registradas en 2025, año caracterizado por abundantes lluvias, así como a una temporada seca de 2026 considerada inusualmente húmeda.

Esas circunstancias permitieron mantener niveles óptimos de almacenamiento en los embalses de Gatún y Alajuela que abastecen al Canal, indicaron fuentes de la institución.

La medida incorpora además las experiencias obtenidas durante el déficit hídrico registrado entre 2023 y 2024. También responde a análisis sustentados en estadísticas históricas, mediciones técnicas y proyecciones hidrológicas.

Especialistas del Canal mantienen un monitoreo permanente de las condiciones climáticas e hidrológicas de la cuenca.

Asimismo, realizan un seguimiento continuo de los pronósticos meteorológicos para evaluar posibles impactos asociados a la evolución de El Niño.

El objetivo es determinar con antelación las acciones que pudieran requerirse en los próximos meses para preservar la confiabilidad y continuidad del servicio.