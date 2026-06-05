Preservar la soberanía de la Patria: deber inquebrantable del MININT en Cienfuegos

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“Preservar, al precio que sea necesario, la libertad del pueblo cubano y la soberanía de la Patria ha sido, durante estos 65 años, el principal orgullo de los hombres y mujeres del Ministerio del Interior (MININT)”. Así afirmó Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos durante el acto provincial por el aniversario de ese organismo, frente a las nuevas amenazas, calumnias y provocaciones del gobierno norteamericano.

La celebración, presidida por Carranza Valladares, y Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora de Cienfuegos, tuvo lugar en un contexto de dificultades económicas acrecentadas por el criminal bloqueo. Sin embargo, los presentes ratificaron su fidelidad al legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz —en el año del centenario de su natalicio— y a las enseñanzas del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana.

El Primer Coronel José Ariel Mirabal Molina, jefe del MININT en la provincia, recibió, a nombre de sus subordinados, el reconocimiento de las máximas autoridades del territorio. Asimismo, llegaron congratulaciones de diversas organizaciones: la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), la Región Militar, el Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa, la Fiscalía, el Tribunal Provincial, los Comités de Defensa de la Revolución, la Dirección General de Salud, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Unión de Historiadores de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

Uno de los momentos más significativos fue la imposición de medallas por X, XV y XX años de servicio, así como las condiciones “Elogio a la Virtud”, “Servicio Distinguido”, “Fieles a su legado”, “Defensores del Orden” y la medalla conmemorativa por el “65 aniversario”.

En el mismo contexto, un numeroso grupo de oficiales recibió ascensos a los grados de Teniente Coronel, Mayor, Capitán, Primer Teniente, Teniente, Subteniente, Suboficiales y Sargentos.

De manera especial asistió el General de Brigada Carlos Guillermo González Jiménez, quien posee una extensa y valiosa hoja de servicios como baluarte de la seguridad del Estado, el orden interior y la tranquilidad ciudadana, tras haber estado al frente de ese brazo armado durante muchos años.

La cita incluyó un tributo artístico. Los cantautores Nelson Valdés y el poeta Arian López obsequiaron a los presentes con parte de su repertorio musical, sumando sensibilidad y memoria a la efeméride.

Los orígenes del MININT se remontan a los años de la lucha armada en la Sierra Maestra, cuando comenzaron a organizarse los futuros pilares de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado. Sus antecedentes están en el Servicio de Inteligencia Rebelde (SIR), el Departamento de Inteligencia del Ejército Rebelde (DIER) y la Policía Rebelde.

Sin más academia que la de su propia lucha, y con las armas invaluables de la audacia y la disposición de dar la vida en el cumplimiento de cada misión, aquellos cubanos integraron los órganos iniciales. Heredaron así la misma entereza de quienes formaron parte de la Inteligencia Mambisa —antes, durante y después de la Guerra de los Diez Años— y también en la Guerra Necesaria organizada por José Martí.

El Ministerio del Interior fue creado mediante la Ley No. 940 del 6 de junio de 1961, que sustituyó y amplió las funciones del hasta entonces Ministerio de Gobernación, heredado por la Revolución Cubana de los gobiernos de la anterior República.

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