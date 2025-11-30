Vuelve López Obrador al espacio público con nuevo libro reivindicativo de pueblos originarios

Compartir en

El expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reapareció en la escena pública al compartir este domingo en la red social X un video para promocionar un nuevo libro dirigido a reivindicar a los pueblos originarios de ese país víctimas de la práctica sistemática de exterminio y despojo por el poder colonial español en América.

Bajo el título «Grandeza», AMLO explora en lo que el etnólogo y antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla denominó la civilización negada, y que, desde su perspectiva, reúne un legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte que definen a la nación actual y la posicionan como una potencia cultural en el mundo.

La actual jefa de Estado azteca, Claudia Sheinbaum subrayó que en el país habitan alrededor de 23 millones de personas indígenas, de las cuales cerca de 7,4 millones hablan alguna lengua nativa, siendo el náhuatl, maya, tzetzal y zapoteco las más predominantes. Acorde con la política de su predecesor, Sheinbaum ha adoptado nueva legislación que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, lo que representa un avance significativo en la protección de estas comunidades originarias.

Amigas y amigos: Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y… pic.twitter.com/F8Q0FZpK83 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 30, 2025

A este respecto, en diciembre del pasado año modificación al artículo dos de la Constitución marcó un hito al reconocer a los 68 pueblos originarios de México como sujetos de derecho público, otorgándoles personalidad jurídica y un patrimonio propio.

Además obliga a hacer consultas sobre proyectos que afecten sus comunidades y declara como «nación multiétnica» a México. De igual manera, la creación de una Comisión Presidencial encargada de estos temas da seguimiento a los planes de justicia para los pueblos indígenas, que se iniciaron durante el Gobierno de López Obrador.

