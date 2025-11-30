Cuba evoca el alzamiento del 30 de noviembre

«El alzamiento de Santiago de Cuba, dirigido por Frank País, en apoyo al desembarco del yate Granma, demostró el compromiso de la juventud con la causa revolucionaria. En el aniversario 69 de su caída recordamos a Tony Alomá, Pepito Tey y Otto Parellada», escribió el titular del gobierno.

Por su parte, el secretario de organización del Comité Central del PCC, Roberto Morales, hizo alusión a la fecha y evocó a Frank País como su artífice inolvidable, asegurando que su ejemplo perdura e inspira a las nuevas generaciones.

El 30 de noviembre de 1956 la Ciudad Héroe se vistió de verde olivo y salió a las calles alzada en armas para apoyar el desembarco que traería un nuevo amanecer a la isla.

Cuba continúa honrando a aquellos jóvenes que señalaron con su sangre el camino de la libertad y a un pueblo que mostró su fuerza y unidad.