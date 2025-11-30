domingo, noviembre 30, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Cuba evoca el alzamiento del 30 de noviembre

Prensa Latina 0 comentarios , , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 34 segundos

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, rememoró hoy en la red social X el alzamiento del 30 de noviembre de 1956 y los combatientes caídos, contra la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958).

«El alzamiento de Santiago de Cuba, dirigido por Frank País, en apoyo al desembarco del yate Granma, demostró el compromiso de la juventud con la causa revolucionaria. En el aniversario 69 de su caída recordamos a Tony Alomá, Pepito Tey y Otto Parellada», escribió el titular del gobierno.

Por su parte, el secretario de organización del Comité Central del PCC, Roberto Morales, hizo alusión a la fecha y evocó a Frank País como su artífice inolvidable, asegurando que su ejemplo perdura e inspira a las nuevas generaciones.

El 30 de noviembre de 1956 la Ciudad Héroe se vistió de verde olivo y salió a las calles alzada en armas para apoyar el desembarco que traería un nuevo amanecer a la isla.

Cuba continúa honrando a aquellos jóvenes que señalaron con su sangre el camino de la libertad y a un pueblo que mostró su fuerza y unidad.

Visitas: 1

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *