Jóvenes del Minrex presentes en expedición por Cuba

En su perfil en la red social X acotó que apoyarán las discusiones del Programa de Gobierno para Corregir Distorsiones y Reimpulsar la Economía.

«Forma parte del compromiso pleno de la diplomacia revolucionaria con el bienestar y desarrollo del pueblo cubano», agregó.

El objetivo de la expedición es propiciar la participación activa de los estudiantes sobre el análisis del Programa de Gobierno, que cada cual tenga su espacio para exponer ideas y sobre todo evaluar las tareas concretas que se asumirían desde los centros estudiantiles para contribuir a su concreción.