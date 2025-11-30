domingo, noviembre 30, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Jóvenes del Minrex presentes en expedición por Cuba

Prensa Latina 0 comentarios , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 23 segundos

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, confirmó hoy la presencia de jóvenes del Minrex en la expedición “Mis manos por Cuba”.

En su perfil en la red social X acotó que apoyarán las discusiones del Programa de Gobierno para Corregir Distorsiones y Reimpulsar la Economía.

«Forma parte del compromiso pleno de la diplomacia revolucionaria con el bienestar y desarrollo del pueblo cubano», agregó.

El objetivo de la expedición es propiciar la participación activa de los estudiantes sobre el análisis del Programa de Gobierno, que cada cual tenga su espacio para exponer ideas y sobre todo evaluar las tareas concretas que se asumirían desde los centros estudiantiles para contribuir a su concreción.

Visitas: 0

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *