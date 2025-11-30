Una noche inolvidable de boxeo en Varadero: Así fue pelea a pelea (+Fotos)

Compartir en

El ambiente en el Hotel Meliá Internacional de Varadero estaba lleno de emoción. Desde las primeras horas de la tarde, los aficionados al boxeo comenzaron a llegar, llenando cada rincón del amplio salón principal. Familias completas, jóvenes, veteranos del deporte, todos compartían la misma expectativa por lo que prometía ser una gran noche de boxeo internacional.

La velada boxística dio inicio con el enfrentamiento entre el venezolano Julio Pérez y el alemán Malek Senmo, en la categoría de 160 libras. Durante el primer asalto, ambos púgiles se mostraron cautelosos, midiendo sus movimientos. Pero a partir del segundo round, el boxeador teutón comenzó a desplegar su técnica, conectando varios ganchos al estómago que resonaron en el silencio del público. Durante seis asaltos completos, Senmo demostró su dominio desde todas las distancias, hasta que finalmente los tres jueces lo declararon ganador por decisión unánime.

El triunfo de Alejandro Claro Fiz

Luego llegó el momento esperado de los Domadores de Cuba. Alejandro Claro Fiz, el espirituano medallista de bronce mundial, subió al ring con determinación. Su rival era el argentino Mauro Nicolás Liendro, en la división de 112 libras. Desde que sonó el campanazo inicial, Claro Fiz aprovechó su mayor estatura para mantener la distancia, conectando golpes rectos al abdomen de su rival. Round tras round, el cubano fue acumulando ventaja, hasta que al finalizar los seis asaltos, los jueces no tuvieron dudas: victoria unánime para el representante cubano.

El debut express de Keylor García

Uno de los momentos que hizo enloquecer al público fue el debut profesional de Keylor García en la división de 175 libras. El joven cubano se enfrentó al experimentado colombiano Armando Fontalvo. Nada más comenzar el combate, García soltó una verdadera lluvia de golpes precisos que dejaron sin respuesta a su rival. A tan solo 1 minuto y 18 segundos del primer round, el réferi detuvo el combate declarando el nocaut técnico.

“Estoy muy orgulloso de que los profesores me hayan dado esta oportunidad”, dijo Keylor, quien ni siquiera parecía cansado. “Siempre me mantengo enfocado en el entrenamiento y en ayudar al equipo. Esta es solamente la primera de muchas victorias que vendrán”.

La batalla de Nelson Willians

No todos los debuts fueron fáciles. Nelson Willians enfrentó al dominicano Jankelly Paulino en la categoría de 200 libras, en lo que muchos espectadores consideraron la pelea más emocionante y pareja de la noche. Durante los primeros asaltos, ambos púgiles intercambiaron golpes de gran intensidad, manteniendo la incertidumbre sobre el resultado final. Pero en los dos últimos rounds, la mayor técnica y preparación física del cubano comenzaron a marcar la diferencia. Al finalizar el sexto asalto, los tres jueces dieron la victoria a Willians por decisión unánime.

“Tuve un rival muy complicado”, reconoció Nelson mientras se secaba el rostro. “En el boxeo profesional tenemos que adaptar nuestro estilo, trabajar con más calma y mayor fuerza. Lo más importante es que logramos la victoria y seguimos invictos”.

Llegó el turno de Saidel Hortal, subcampeón mundial, quien debutaba en el circuito profesional frente al dominicano Misael Vásquez en la división de 126 libras. El cienfueguero demostró toda su experiencia, dominando cada uno de los seis asaltos. Su rival, a pesar de su trayectoria profesional, no encontró respuesta para los constantes y precisos ataques del cubano. Cuando terminó el combate, los jueces fueron unánimes y alzaron la mano de Horta.

“Este debut era muy importante para mí”, confesó Saidel con emoción. “Seguí la estrategia al pie de la letra: round por round, sin apresurarme, sin gastar energía innecesaria. Quiero agradecer a mis entrenadores por la excelente planificación”.

Y añadió: “Y quiero dedicar esta victoria a mi hijo que tiene solo dos meses de nacido. Él es mi mayor motivación para seguir adelante en este deporte”.

El camagüeyano Yusnier Sorsano Ruiz protagonizó uno de los momentos culminantes de la noche al disputar el título FEDELATIN contra el argentino Nicolás Verón en la categoría de 154 libras. El cubano comenzó conectando fuertes golpes de derecha, seguidos de un intenso ataque al cuerpo con ganchos al estómago. A los 15 segundos del tercer round, el réferi decretó un conteo de protección y detuvo el combate, declarando el nocaut técnico y coronando a Sorsano como nuevo campeón.

“Realmente esperaba terminar antes el combate”, admitió Yusnier con el cinturón de campeón en sus manos. “Pero lo fundamental es que gané y traigo este título a Cuba. Tuve una preparación excelente y seguí todas las indicaciones de mi entrenador”.

El gran final con los campeones

Pero sin duda, la pelea que mantuvo a todos al borde de sus asientos fue la de Erislandy “La Amenaza” Álvarez, el campeón olímpico de París 2024. Se enfrentó al difícil mexicano Rogelio Jiménez en un combate lleno de alternativas. En el cuarto round, Erislandy recibió un golpe fortuito en el cuello que lo llevó a las cuerdas, obligando al réferi a realizar un conteo de protección.

Sin embargo, demostrando la calidad de un verdadero campeón, Álvarez se recuperó con la ayuda de su esquina y volvió al ring con renovada determinación. Los rounds siguientes fueron de gran intensidad, hasta que al final los jueces lo declararon ganador por decisión unánime.

El campeón también tuvo palabras para su rival: “Los boxeadores mexicanos son tremendos peleadores, siempre los he admirado. Jiménez es un gran luchador, pero hoy demostramos que el boxeo cubano está en otro nivel”.

El balance final

Cuando el último combate terminó y los reflectores comenzaron a apagarse, el público permanecía en sus lugares, como si no quisiera que terminara esta noche. Familias enteras se acercaban para tomar fotografías con los héroes de la noche, mientras los niños miraban con admiración a los boxeadores.

Los Domadores de Cuba cumplieron con creces, ganando todas sus combates y demostrando que el boxeo cubano tiene una cantera inagotable de talentos. Desde los jóvenes que inician su camino profesional como Keylor García, hasta los veteranos consagrados como Lázaro Álvarez, todos mostraron técnica, corazón y esa garra característica que distingue al deporte cubano.

