UNE pronostica afectación de 1 750 MW en pico nocturno de este domingo

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1775 MW a las 18:30 horas.

La producción de energía de los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2255 MWh, con 473 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del Sistema Electrico Nacional a las 06:00 horas era de 1570 MW y la demanda 2460 MW con 950 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario del mediodía se estima una afectación de 1050 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y Unidad 6 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 534 fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible: 96 centrales de generación distribuida con 895 MW; y 68 MW indisponibles por falta de lubricante.

Total de MW afectados por esta causa: 963 MW.

Se prevé en el horario pico una disponibilidad de 1570 MW y una demanda máxima de 3250 MW, para un déficit de 1680 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1750 MW en este horario.

(Con información de la Unión Eléctrica)

