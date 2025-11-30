domingo, noviembre 30, 2025
Foto: Yudith Madrazo Sosa / 5 de Septiembre
Evocan en Cienfuegos sucesos del 30 de noviembre de 1956

El 30 de noviembre de 1956, la ciudad de Cienfuegos fue escenario de un acontecimiento que evidenció el impulso del movimiento revolucionario clandestino en Cuba. En apoyo al desembarco de los expedicionarios del Granma, integrantes del Movimiento 26 de Julio llevaron a cabo un sabotaje en las gasolineras de Cartoqui y Shell, situadas a la entrada de la Calzada de Dolores, con el objetivo de impedir la llegada de refuerzos para el ejército batistiano.

Estos sucesos fueron recordados esta mañana en el mismo lugar donde ocurrieron, durante un acto conmemorativo que reunió a una representación del pueblo. Entre los asistentes se encontraban Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Cienfuegos; Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora provincial; y otros dirigentes políticos y gubernamentales del territorio.

En el acto recibieron el carné de militante del PCC nuevos integrantes. / Foto: Yudith Madrazo Sosa / 5 de Septiembre
La ocasión permitió la entrega de carnés de militante a varias personas que se integran a las filas del PCC. Además, se otorgó el Sello que acredita a nuevos miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).

La cita sirvió para nutrir las filas de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. / Foto: Yudith Madrazo Sosa / 5 de Septiembre
En este contexto, los afiliados Yoel Cuéllar y Nelson Sánchez recibieron la Distinción Enrique Hart Dávalos, otorgada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública, en reconocimiento a sus más de 20 años de servicio ininterrumpido en el sector.

Durante su discurso central, Lázaro Romero Álvarez, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en Cienfuegos, subrayó que, a pesar de los tiempos difíciles que atraviesa el país, no se puede menospreciar la valía, resiliencia e inquebrantable voluntad del pueblo cubano. “La Cuba de hoy nos llama a la acción. El optimismo no es una quimera, es una convicción revolucionaria. Cada uno de nosotros tiene un papel crucial en esta jornada de esfuerzo decisivo; nuestro compromiso es trabajar con disciplina, eficiencia, pasión y amor”, afirmó. También instó a ser herederos dignos de la valentía de Frank País, la inteligencia de Fidel y la resistencia de todo un pueblo.

Lázaro Romero Álvarez, primer secretario de la UJC en Cienfuegos, llamó a los jóvenes a ser dignos herederos de quienes protagonizaron los sucesos del 30 de noviembre de 1956./ Foto: Yudith Madrazo Sosa / 5 de Septiembre
Yudith Madrazo Sosa

