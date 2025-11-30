Jornada decisiva cienfueguera en el programa Aquí el Pueblo

Compartir en

Este 28 de noviembre se realizó como cada último viernes del mes, el programa Aquí el Pueblo, en su emisión número 102, donde se hablaron temas medulares que tienen que ver con la preparación de la agenda denominada Jornada de esfuerzo decisivo en saludo al aniversario 67 del triunfo de la Revolución.

Dirigido por las máximas autoridades del Partido (PCC) y el gobierno en Cienfuegos, compareció un grupo importante de dirigentes, coordinadores de programas y objetivos, jefes de organismos e instituciones, más los intendentes municipales. La gobernadora, Yolexis Rodríguez Armada insistió en que los festejos y transformaciones abarcarán todos los territorios, y, por tanto, con ellos había que contar.

En este sentido, Edrey Pérez Pintado, intendente de Aguada de Pasajeros estuvo entre quienes intervinieron en ese apartado, comentando sobre las actuaciones en su terruño. “Hemos logrado intervenir significativamente en nuestros parques y plazas con el apoyo incondicional del pueblo aguadense. A la par, desarrollamos y fortalecemos un grupo de servicios básicos, sobre todo en el Acueducto de la cabecera municipal. Allí se logró restablecer la utilidad de las dos bombas y hacer llegar el preciado líquido a más clientes.

“En el sector de la cultura tenemos planificado variadas actividades que se darán a conocer más adelante, y queremos darle un apoyo importante al sector de la salud, reconociendo a nuestros médicos y educandos, tanto para las fechas venideras del Día de la Medicina Latinoamericana como por la Jornada del Educador”, afirmó.

Según dijo la gobernadora luego, este “esfuerzo decisivo” tiene que ser mancomunado, pues el propósito es sumar y recuperar entre todos el esplendor no solo de la Perla del Sur sino de los pueblos que la rodean.

“Programadas están 47 acciones de transformación, enmarcadas en cinco etapas previas. De ellas hasta hoy están ejecutadas 42, que representa un 89, 4 por ciento del cumplimiento”, dijo Ariel León Valle, coordinador de Programas y Objetivos del gobierno en la provincia.

“Hemos organizado por cada una de las empresas a nuestro mando, la identificación de acciones que garanticen una mejor prestación de servicios poblacionales desde todos los ámbitos”. El Turismo, destacó León, ha sido uno de los potenciados, cuyas instalaciones han trabajado con el cambio de imagen en interiores y exteriores, y citó a la Agencia de viajes Cubanacán, la sucursal de Emprestur Cienfuegos y HabanaTur. No obstante, continúan atareados en las áreas del parque inflable del Delfinario, en la reconstrucción del restaurante El Marinero del Yatch Club y la rehabilitación de los baños y taquillas de su homólogo en la zona de El Nicho, que comienza a brindar servicios la semana entrante. En tanto, se señalaron las labores en el Costa Sur, el cual pretende abrir sus puertas a finales del año, con el área de espectáculo completamente habilitada.

Por otro lado, según Yuri Quevedo, al frente del Mintur acá, se reanima en estos momentos toda la zona de Punta Gorda. “Allí se trabaja en La Sureñita, que comenzará la semana próxima como modelo de gestión estatal donde no faltará la cerveza dispensada y el cerdo asado. Será reanimada igualmente La Estrella, el restaurante Covadonga, cuyo plan debe terminarse el 15 de diciembre, la arteria del Bulevar de San Fernando y el Prado, entre otros enclaves”, apuntó.

Sobre la gastronomía, la distribución de productos de la canasta básica y por venta normada, destacó Eddy Víctor Hernández, director del Grupo Empresarial de Comercio, que en diciembre se distribuirán 12 libras de arroz por persona. “Estas libras de arroz, de forma progresiva queremos entregarlas, aproximadamente seis libras por persona a toda la población en la primera quincena, y antes del cierre del mes entregar las restantes seis”. Ello -dijo- será propiciado con la entrada de un buque en los próximos días a la bahía cienfueguera.

“Asimismo, vamos a garantizar la cifra de chícharos, las 10 onzas de azúcar y estamos a la espera de que lleguen dos ferros de aceite para entregar la media libra que corresponde”, declaró.

En el caso del arroz, subrayó, es de producción nacional y se comercializará controlado, liberado, nunca más de 2,3 libras per cápita, protegiendo a los municipios de Cumanayagua y Cienfuegos, que son aquellos con menos posibilidades sobren el mencionado producto.

