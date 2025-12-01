Uneac Cienfuegos: 38 años de nuestra delegación de la vanguardia artística

Compartir en

Por: Fabio Boch II

Cienfuegos es una provincia, y especialmente su ciudad capital, que desde siempre ha estado asistida de facultades para la existencia de un arte conocido y reconocido; de figuras, movimientos y manifestaciones que le han singularizado estéticamente hablando. Y si bien el Ateneo hizo esfuerzos ímprobos por agrupar a los mejores talentos, definitivamente fue un acontecimiento que cumple 38 años, el que logró definitivamente y sin distinciones de clases o de tipos de manifestaciones la que logró que su vanguardia artística se agrupara en una delegación y que hoy día cuando se mencione su sede Los Jardines de la UNEAC, sea sinónimo de afectos, cercanía y profesionalidad.

Algunos artistas de aquel núcleo inicial, de los llamados fundadores, ya no están entre nosotros, pero por considerarlos a todos como lo que han sido y lo que representan, no los vamos a enumerar porque soslayar un solo nombre sería imperdonable. Reconocer a los que aún están con nosotros y desearles una larga vida y ejecutoria es nuestro mejor deseo. Celebrar la presencia de quienes a lo largo de estos 38 a№ños han nutrido las filas de esta vanguardia artística y la prestigian, es un deber ineludible.

Del papel que ha jugado esta delegación de la UNEAC; de la defensa de lo mejor y más estético de la creación de nuestro territorio; de las batallas que hemos enfrentado y hemos vencido siempre con el razonamiento mesurado y la razón justa, dejamos a nuestros miembros que lo valoren, lo comenten y lo recuerden.

De los que nos queda por hacer, que es mucho, le corresponde al actual Ejecutivo. Es la eterna deuda con una ciudad que lo merece y a la que amamos.

