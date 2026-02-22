Uzbekistán y Rusia programan desarrollo de medicina nuclear para 2027

El documento publicado en el sitio web de la base de la legislación nacional Lex.uz, refiere que el proyecto contará con la participación de especialistas de la Corporación Estatal rusa Rosatom.

En diciembre pasado, el jefe de Estado uzbeko, en un mensaje al Parlamento y al pueblo, afirmó que las nuevas prioridades requieren una revisión de la estrategia Uzbekistán-2030 aprobada en septiembre de 2023.

Al respecto, el texto divulgado este domingo introduce una serie de adiciones a la estrategia de Mirziyoyev.

A principios del presente mes, los representantes de la Agencia de Energía Atómica de Uzbekistán (Uzatom) y los expertos de la división Rosatom de Tecnologías de la Construcción acordaron desarrollar conjuntamente una hoja de ruta para el progreso de la medicina nuclear en Taskent.

En particular, se planea equipar la institución sanitaria atómica uzbeka con equipamiento para realizar tomografías por emisión de positrones, combinada con tomografías computarizadas (PET/CT), así como un ciclotrón, un laboratorio de radiofármacos, un cuchillo gamma y otro cibernético.

En junio del año pasado Uzatom y el Instituto Médico Berezin ruso firmaron un acuerdo sobre las condiciones básicas para la implementación del proyecto de creación de un Centro de Medicina Nuclear en Uzbekistán.