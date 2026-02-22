Más de 600 palestinos asesinados por Israel desde el inicio de la tregua

Compartir en

El Ejército israelí mató a 612 palestinos e hirió a mil 640 palestinos en la Franja de Gaza desde el inicio de la tregua en el territorio, el 10 de octubre último, denunció este domingo una fuente oficial.

El Ministerio de Salud de esa región palestina explicó en un comunicado que durante ese lapso se recuperaron 726 cadáveres bajo los escombros del enclave costero, devastado tras más de dos años de agresión israelí.

Este sábado las Fuerzas Armadas israelíes (FDI) mataron a dos palestinos e hirieron a otros cuatro durante sus incursiones contra la región, pese a la tregua vigente desde el pasado año.

Según datos oficiales, al menos 72 mil 70 gazatíes perdieron la vida y otros 171 mil 738 sufrieron lesiones por los ataques de las FDI desde el estallido de la actual ola de violencia, en octubre de 2023.

La pasada semana el director de asistencia médica en el enclave costero, Bassam Zaqout, advirtió que la Franja avanza hacia un colapso en materia humanitaria y sanitaria debido al bloqueo israelí, que provocó una grave escasez de productos vitales, incluidos medicamentos.

Zaqout explicó que el sector de la salud experimenta un estado de “estancamiento mortal” como resultado del continuo asedio y la falta de suministros médicos vitales en un momento en que las tasas de pobreza y desempleo aumentan.

Denunció el gran número de personas desplazadas que están hacinadas en tiendas de campaña y refugios, lo cual duplica los riesgos para la salud y aumenta la presión sobre las instalaciones médicas agotadas.

Señaló que la mitad de los pacientes de cáncer en Gaza necesitan viajar fuera de la Franja para recibir tratamiento adecuado debido a la ausencia de dispositivos de detección temprana en el territorio.

Este mes, Ismail Al-Thawabta, jefe de la oficina de medios del Gobierno en Gaza, acusó a Israel de provocar una crisis sin precedente en la salud del territorio como resultado de la agresión y del bloqueo a la entrada de medicamentos.

Asimismo, calificó los servicios médicos como meramente formales y muy limitados porque no garantizan la continuidad de la ayuda.

(Con información de PL)

