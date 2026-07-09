Crónicas desde España: Museo Arqueológico de Granada, entre la arqueología y el Rocío

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 27 segundos

Por: Lian Roque

La mañana del sábado estaba destinada a un encuentro con la historia. La visita al Museo Arqueológico no podía faltar en el itinerario de quien se hallaba en una estancia formativa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada acompañado por las profesoras Mónica Durán Mañas y Eva María Rodríguez Morales. El plan era sencillo: vernos frente al museo y recorrer juntos sus salas. La profesora Mónica me recogió y juntos nos dirigimos hacia la Carrera del Darro, donde nos esperaba Eva. Sin embargo, las anfitrionas no habían previsto que ese mismo día se iniciaba allí la procesión de la Virgen del Rocío, un acontecimiento religioso y cultural que transforma la ciudad en un hervidero de cantos, palmas y vestidos tradicionales, donde el rojo y las flores dominan la escena. Ya me lo había advertido la profesora María del Carmen Navarro, granadina de pura cepa: “era una experiencia única que no debía perderme”.

El inicio del recorrido coincidía con la salida de las carretas del Rocío. Frente al museo, la multitud se agolpaba, los cánticos se mezclaban con el murmullo de la fe y el folclore. Entrar parecía imposible, pero la profesora Eva, con su carisma y dotes de mediadora, consiguió que las autoridades nos permitieran el paso.

Dentro, la calma del museo contrastaba con el bullicio exterior. Eva, especialista en Historia Antigua, asumió la guía con explicaciones precisas y apasionadas. Cada sala se convirtió en un viaje por los siglos.

Herramientas de piedra, ídolos de marfil y tejidos de esparto de la Cueva de los Murciélagos de Albuñol muestran el paso del nomadismo a la agricultura. Muestran el paso de lo cotidiano que se convierte en Historia. La diadema de oro, de alguna reina anónima, es testimonio de jerarquías y simbolismos en aquellas comunidades. Esculturas y cerámicas revelan la influencia fenicia y griega en la región, preludio de una cultura propia con ciudades fortificadas y ritos funerarios. Relieves y esculturas de Guadix y la Alhambra narran la integración de la Bética en el Imperio. Imágenes de acueductos, termas y monedas muestran la prosperidad de la provincia. La antigüedad tardía se presenta con inscripciones funerarias y símbolos cristianos que reflejan la transición hacia el mundo visigodo. Las piezas cerámicas conocidas como “la Redoma de las Liebres” y “el Astrolabio de Ibn Zawal” evidencian el refinamiento científico y artístico de la Granada musulmana. La conquista cristiana de 1492 marca el inicio de una nueva etapa, visible en capiteles y objetos litúrgicos que muestran la fusión de tradiciones.

En el tercer piso del museo aguardaba una sorpresa: la vista privilegiada hacia la Alhambra. Allí, un detalle llamó mi atención: un socavón visible en la falda de la colina en que se erige la impresionante fortaleza. Eva explicó que era la huella de los cañonazos de Napoleón Bonaparte, cuando en los días de la invasión intentó destruir la obra nazarí. Actualmente hay proyectos de la propia universidad que monitorean el avance o no del socavón, son visibles al público los dispositivos guardianes. Ironías del destino: en este museo que custodia obras del pasado, la Alhambra se muestra herida pero invicta, recordándonos que la historia no se borra a golpes de plumazos ni con cañones.

La visita terminó con la certeza de que el Museo Arqueológico de Granada es más que un espacio de exhibición: es un cruce de tiempos, espacios y voces. Ese sábado, la arqueología y la devoción popular se encontraron en un mismo escenario, y la ciudad nos enseñó que su identidad se construye tanto en las piedras antiguas como en las tradiciones vivas; entre la Arqueología y el Rocío.

Visitas: 0