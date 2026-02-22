A las urnas más de 4,7 millones de electores en Laos

Según anunció la Comisión Electoral Nacional, son 243 los candidatos a integrar la nueva Legislatura, cuya elección pondrá punto final a un proceso oficialmente catalogado como fluido, transparente y legal.

En una reciente conferencia de prensa el vicepresidente del Legislativo y vicejefe del subcomité de Propaganda y Movilización Electoral, Chaleun Yiapaohher, subrayó que los comicios de hoy “tienen una importancia política significativa para el pueblo lao, reconocido en la Constitución de 2025 como titular del poder estatal”.

Tanto la Asamblea Nacional como los Consejos Populares desempeñan un papel vital en la salvaguardia de los intereses nacionales y comunitarios, la protección de los derechos ciudadanos y la contribución a los objetivos generales de desarrollo del país, enfatizó.

Chaleun aludió también a la campaña desarrollada en todo el país para concientizar a los votantes y alentar la participación reflexiva en el proceso electoral, promoviendo la elección de candidatos que pudieran representar genuinamente a personas de todos los grupos étnicos y salvaguardar los derechos e intereses de la población.

Por su parte, las autoridades del país intensificaron en los últimos días la coordinación para garantizar que los trabajadores y estudiantes laosianos en el extranjero puedan ejercer plenamente su derecho al voto en las elecciones de este domingo.

Según la subdirectora general del Departamento de Empleo, Vanny Keoxayavong, como parte del proceso electoral se integraron los datos de los trabajadores contratados en Tailandia, Japón y Corea del Sur, los cuales podrán sufragar a través de las embajadas de Laos en esos países.

En la actualidad hay 315 mil 914 trabajadores laosianos legalmente registrados en el extranjero, incluidos 302 mil 430 en Tailandia, 11 mil 311 en la Surcorea y dos mil173 en Japón, además de cinco mil 629 jóvenes que estudian en 35 países.

Las medidas de apoyo, informó Vanny, incluyen la organización del transporte para que los estudiantes en zonas remotas puedan llegar al colegio electoral de la embajada más cercano.

La novena Asamblea Nacional de Laos, elegida el 22 de marzo de 2021, está compuesta por 164 diputados, 36 de los cuales son mujeres, y es presidida por Saysomphone Phomvihane.