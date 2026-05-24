Bloqueo en estrecho de Ormuz desataría recesión global, afirman expertos

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Expertos advierten que, si el estrecho de Ormuz permanece cerrado hasta el mes de agosto, la economía mundial podría enfrentar una grave recesión comparable en magnitud a la crisis financiera global de 2008, reporta Prensa Latina.

Así lo advirtieron analistas de la firma asesora Rapidan Energy Group en un informe enviado a Bloomberg, donde señalan que la prolongación del bloqueo provocará una caída crítica en las reservas internacionales de crudo que se resentirá con fuerza hacia el mes de septiembre.

De acuerdo con las estimaciones de la consultora, una interrupción del tránsito marítimo durante agosto y septiembre obligará a un ajuste drástico en la demanda, lo que derivaría en una contracción del consumo mundial de petróleo a lo largo de todo el año 2026.

Rapidan Energy Group ha diseñado proyecciones basadas en la fecha en que se logre reabrir esta vital vía fluvial por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.

El escenario con reapertura en julio, prevé que la demanda de petróleo caería en un promedio de 2.6 millones de barriles por día, mientras que el precio del crudo de referencia Brent alcanzaría un pico cercano a los 130 dólares por barril durante el verano boreal.

Mientras que, si la reapertura se da en agosto, el aplazamiento elevaría el déficit de suministro en el tercer trimestre a cerca de seis millones de barriles diarios, empujando los inventarios globales a niveles mínimos que comprometerían severamente la operatividad de los mercados energéticos.

A pesar de que los analistas aclaran que «las condiciones macroeconómicas actuales son menos extremas que en la década de 1970 o en 2007-2008», advirtieron que nuevos repuntes en los precios del petróleo acentuarán de forma inevitable las fragilidades financieras y económicas que ya padece el sistema internacional.

La firma destaca que, incluso bajo el escenario optimista de una reapertura a comienzos de agosto, los mercados energéticos no se estabilizarán de inmediato. Las reservas seguirán contrayéndose durante septiembre debido a que la producción en los países del golfo Pérsico se normalizará de forma muy gradual y los envíos comerciales tardarán semanas en restablecerse.

El trasfondo de esta crisis económica es la alta tensión bélica en la zona. El pasado 3 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio de la «Operación Proyecto Libertad», una misión militar destinada a escoltar y asistir a los buques comerciales bloqueados que intentan abandonar el estrecho.

En respuesta, Teherán emitió una dura advertencia a Washington, asegurando que cualquier fuerza militar extranjera, especialmente la estadounidense, que intente ingresar o aproximarse al estrecho será objetivo inmediato de ataques.

Mientras el pulso político continúa en el Golfo, las consecuencias financieras ya se cuentan por miles de millones.

Según un análisis de la agencia Reuters, la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán ya ha provocado pérdidas calculadas en al menos 25 mil millones de dólares para empresas de todo el mundo, un impacto que amenaza con multiplicarse si la parálisis portuaria se extiende hacia el tercer trimestre del año.

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