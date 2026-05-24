Papa León XIV aseveró que al mal de la guerra se le vence con el amor

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El papa León XIV pidió hoy durante una misa en la Basílica de San Pedro, en domingo de Pentecostés, orar para librar a la humanidad del mal de la guerra al cual, según expresó, se le vence con amor.

Durante la celebración litúrgica efectuada esta mañana ante más de cinco mil fieles reunidos en la catedral vaticana, el pontífice pidió también que “oremos para que se libere a la humanidad de la miseria, que no se redime con riquezas incalculables, sino con un don inagotable”, destaca un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede.

El mal de la guerra, “no se gana con una superpotencia, sino con la omnipotencia del amor”, reafirmó el santo padre, quien convocó además a una oración “por la sanación del pecado y por la redención de los pueblos”.

Se refirió a la importancia de que en el mundo prime la verdad “porque nos inspira comprensión, armonía y coherencia de vida”, a la vez que “nos libra “del faccionalismo, la hipocresía”.

En tal sentido, en la oración de los fieles, recitada en diversos idiomas, se dirigió la atención “a los corazones de los gobiernos y los pueblos”, pidiéndoles que “busquen el verdadero bien, la justicia y la paz, alimentando el anhelo de fraternidad”, indica una nota publicada en el sitio digital del diario Vatican News.

Poco después de culminar la misa, al mediodía de este Domingo de Pentecostés, el líder de la Iglesia católica se refirió a la importancia de “fomentar un mundo fraterno donde reine la paz entre todos los pueblos”

En sus palabras tras el rezo del Regina Caeli, pronunciado desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico del Vaticano, ante miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV recordó que “hoy es el Día de Oración por la Iglesia en China”.

Hizo alusión además a la compleja situación en Medio Oriente, debido al conflicto en esa región, agravado tras la agresión de Israel y Estados Unidos contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero, y los ataques de fuerzas de Tel Aviv contra el Líbano.

El papa León XIV lamentó en particular los problemas que enfrentan las comunidades cristianas de esa región, que sufren a causa de la guerra, agrega la fuente.

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