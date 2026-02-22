Campaña Arte Fiel, homenaje a Fidel y a la cultura en Cuba

La iniciativa también evoca los 65 años de la organización y del discurso pronunciado por el líder histórico de la Revolución cubana conocido como Palabras a los intelectuales.

Esta campaña “reafirma la relación entre Fidel y la cultura cubana, desde la fundación de la Uneac en 1961 hasta hoy”, escribió la institución en su página en Facebook.

“Con un programa que incluye paneles, homenajes, exposiciones, conciertos y presentaciones, celebraremos la vocación de la organización como promotora de la creación artística”, añadió.

El mensaje destaca además las imágenes que adornan la fachada de la Presidencia de la Uneac, las cuales “son el inicio visible de un año lleno de actividades”.