Los estudiantes pertenecientes al colegio universitario de Ciencias Médicas y a la enseñanza técnica y profesional fueron los encargados de apoyar la realización del acto y la siembra de la Palma Real. /Foto: Liana Laura Gavilla Cruz / 5 de Septiembre
Siembran Palma Real en Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos

Este 26 de noviembre en honor al aniversario 130  de la muerte en combate de nuestro Héroe Nacional José Martí y por la celebración del Día Nacional de la Palma Real sembraron en la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia el árbol nacional de Cuba.

Foto: Liana Laura Gavilla Cruz / 5 de Septiembre
La Palma Real fue elegida como árbol nacional debido a su abundancia en los paisajes del campo cubano, su belleza y utilidad, así como por su presencia en el escudo de nuestro país.

La actividad rinde homenaje al Apóstol, que en esta fecha pronunció su discurso “Con todos y para el bien de todos”, donde presentó un modelo de cubanía, que aboga por la unidad y el respeto.

Foto: Liana Laura Gavilla Cruz / 5 de Septiembre
En la disertación, Martí expresó “Es el sueño mío, es el sueño de todos; las palmas son novias que esperan: y hemos de poner la justicia tan alta como las palmas”.

La siembra del árbol nacional simboliza los principios de soberanía y unidad en los que se basa el pueblo cubano, y firma una promesa de defender la patria ante cualquier amenaza.

Foto: Liana Laura Gavilla Cruz / 5 de Septiembre
