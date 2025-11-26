EE. UU. realiza vuelos nocturnos en el Caribe desde el portaviones más grande del mundo

Compartir en

Las fuerzas militares de EE. UU. realiza operaciones de vuelo nocturno como parte de sus actividades militares en el mar Caribe, informó este martes la Marina estadounidense en la red social X.

“La cubierta de vuelo nunca duerme” expresó el componente de la Armada, al señalar que estos vuelos se realizan desde el portaviones más grande del mundo, el Ford USS Gerald R. Ford, que se encuentra en las aguas del Caribe desde hace varias semanas en medio de la escalada de tensiones surgidas por la agresión continuada de EE. UU. contra Venezuela.

Según el cuerpo del Pentágono, “las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur“, así como también a “las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente”, Donald Trump, “para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional”.

El despliegue militar aéreo coincide con la visita del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EE. UU., Dan Caine, a Trinidad y Tobago, donde se reunió con la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, en medio de las nuevas amenazas de la administración Trump contra Caracas, que desde la semana pasada definió como “potencialmente peligrosa” la zona aérea próxima a Venezuela.

Medios locales informaron que Caine, el principal asesor militar de Trump, arribó a Trinidad y Tobago alrededor de las 11 de la mañana. En un escueto comunicado, la Embajada de EE.UU. en Trinidad informó el lunes que la visita se centraría en la “sólida relación bilateral entre ambas naciones, el fortalecimiento de la estabilidad regional y la unidad regional sobre la vital importancia de combatir el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales”.

Previamente, Caine estuvo en Puerto Rico, donde compartió con un batallón de soldados norteamericanos que realizan ejercicios militares, como parte de las operaciones estadounidenses en la zona, ahora englobabas en la operación ‘Lanza del Sur’.

Agresión de EE.UU. en contexto

Despliegue militar: desde agosto pasado, EE. UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la operación ‘Lanza del Sur’, con el propósito oficial de “eliminar a los narcoterroristas” del hemisferio occidental y “proteger” a EE.UU. “de las drogas que están matando” a sus ciudadanos.

Operativos letales: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, con un saldo de más de 70 personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes.

Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado sin presentar evidencias al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cártel de narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.

Postura venezolana: Maduro denuncia que el objetivo real de EE. UU. es un “cambio de régimen” para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

Falta de sustento: organismos como Naciones Unidas y la propia Administración de Control de Drogas (DEA) de EE. UU. señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más de 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico.

Condena internacional: Rusia, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como “ejecuciones sumarias” que violan el derecho internacional.

