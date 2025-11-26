miércoles, noviembre 26, 2025
Irán alerta sobre movimientos de Israel en América Latina y el Caribe

Hispan TV
Irán avisa a Venezuela que los movimientos de Israel en América Latina y el Caribe constituyen “un grave peligro para la paz, la estabilidad” de la región.

Durante una conversación telefónica sostenida el martes con su homólogo venezolano, Yván Gil, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Seyed Abás Araqchi, se refirió a los movimientos del régimen sionista en  América Latina y el Caribe, calificándolos como una gran amenaza a la paz, estabilidad y tranquilidad de esa región.

En este contexto, Araqchi enfatizó la responsabilidad de todos los gobiernos de juzgar y castigar a los funcionarios del régimen que están siendo procesados ​​por cometer genocidio y otros crímenes atroces contra los palestinos en la Franja de Gaza.

En otro asunto, al denunciar el enfoque intimidatorio de Estados Unidos contra Venezuela, el canciller iraní enfatizó que la amenaza de recurrir a la fuerza contra el país sudamericano constituye un “claro ejemplo de violación flagrante de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas imperativas del derecho internacional”.

Araqchi recordó la responsabilidad colectiva de la comunidad internacional para proteger los principios y objetivos de las Naciones Unidas frente al “unilateralismo beligerante” de Estados Unidos.

 

Por su parte, Gil expresó su agradecimiento por las posturas firmes de Irán, y resaltó la importancia de fortalecer las relaciones estratégicas entre Teherán y Caracas, así como la resistencia y firmeza del pueblo y del gobierno venezolano frente a las presiones e intervenciones ilegales de EE.UU.

Durante esta conversación se examinaron las relaciones y la cooperación entre ambos países en diversos ámbitos, incluidos los temas económicos, comerciales y tecnológicos. Las partes destacaron la importancia de ampliar la cooperación tanto a nivel bilateral como multilateral, así como en el marco de la cooperación Sur-Sur.

