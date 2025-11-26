Presidentas de México y Honduras acuerdan reforzar cooperación bilateral

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 23 segundos

Las presidentas de México, Claudia Sheinbaum, y de Honduras, Xiomara Castro, sostuvieron este martes en la capital mexicana una reunión en la cual reforzaron la cooperación bilateral y abordaron temas de educación, energía y migración, entre otros.

LEA TAMBIÉN:

México: Sheinbaum se reúne con presidenta de Honduras, Xiomara Castro

En un comunicado, la Secretaría hondureña de Prensa indicó que en el marco de su visita oficial a México, la presidenta Castro ratificó además su compromiso “con unas elecciones libres, transparentes y pacíficas a celebrarse este domingo 30 de noviembre”.

La presidenta mexicana por su parte destacó en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X el encuentro con su homóloga hondureña, quien está por concluir su mandato.

“Reconocemos el trabajo y compromiso (de la jefa de Estado hondureña) con su pueblo. Gracias por la amistad y la buena relación bilateral”, externó Sheinbaum.

En el comunicado de la Secretaría de Prensa honduras se indicó que las dos primeras mujeres presidentas en la historia de ambos países abordaron temas de cooperación, programas de apoyo a los jóvenes, energía, migración sin faltar el electoral que tendrá su momento culminante este domingo con motivo de las elecciones generales en el país centroamericano.

El canciller hondureño Javier Bu dijo que la titular del Ejecutivo ratificó a su par mexicana “que este domingo los hondureños tendremos unos comicios transparentes y en paz con la garantía del respeto absoluto a la voluntad popular”.

“Estamos muy agradecidos. Las presidentas han tenido un encuentro muy fructífero donde han ratificado la excelente relación que tenemos con México y la cooperación entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos”, señaló el diplomático.

“Hablamos de cooperación, de programas como Jóvenes Construyendo Futuro y Sembrando Vida, que en su primera etapa benefició a 20.000 jóvenes en Honduras”, agregó.

Este programa ya fue renovado y se espera favorecer a otros 26.000 hondureños, indicó Bu.

Mencionó que el tema migratorio también fue abordado. Recordó que Honduras tiene en México ocho consulados para atender a los connacionales que, en relación a 2021, viajan con menos frecuencia a Estados Unidos.

“También se habló del tema energético. Vamos a renovar un acuerdo que tenemos con Pemex para exploración petrolera en Honduras y cooperación técnica”, dijo el jefe de la diplomacia hondureña.

En el campo de la cultura, las dos mandatarias acordaron un intercambio “sobre una imagen de Francisco Morazán, que estamos estudiando que data del siglo XIX”, anotó el canciller.

Visitas: 3