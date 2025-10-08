Rusia aprueba pacto de cooperación militar con Cuba, ¿en qué consiste?

Tiempo de lectura aprox: 54 segundos

La Cámara de Diputados de Rusia ratifica el acuerdo de cooperación militar con Cuba para fortalecer la alianza estratégica entre los dos países aliados.

La Duma Estatal, en su sesión plenaria, dio visto bueno el martes al pacto entre el Gobierno de la Federación Rusa y el de la República de Cuba sobre cooperación militar, señalando que esta medida establecerá la base legal necesaria para definir los objetivos, las áreas y las modalidades de la cooperación militar bilateral.

Esta ratificación legislativa valida un memorando bilateral sobre cooperación militar, firmado en La Habana el 13 del pasado mes de marzo y, posteriormente, ratificado en Moscú el día 19 del mismo mes.

La nota explicativa del proyecto señala que la convalidación del acuerdo facilitará el desarrollo y fortalecimiento de la cooperación militar entre los dos países.

Además, proporcionará la base jurídica necesaria para definir los objetivos, direcciones y formas de la cooperación militar bilateral y garantizará la protección de los intereses de los ciudadanos rusos que realizan tareas en el marco de la implementación de este acuerdo desde la jurisdicción de la República de Cuba.

Rusia está fortificando sus relaciones con los países latinoamericanos en distintos ámbitos, entre ellos los tecnológicos, económicos y militares, en medio de las políticas agresivas de Estados Unidos contra los gobiernos progresistas de la región.