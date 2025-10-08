España: No cejaremos hasta que se logre justicia y paz para palestinos

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 26 segundos

El ministro de Asuntos Exteriores de España ha subrayado que no abandonará sus esfuerzos hasta que se logre la justicia y la paz para el pueblo palestino.

Ha reafirmado que España no va a “dejar de exigir paz y justicia al pueblo palestino” aunque sea a pesar de las críticas de los partidos conservadores españoles, como el PP o Vox.

En cuanto a los apoyos de España a los palestinos en Gaza, Albares ha aseverado que su país nunca ha recibido tanto respeto en el mundo. “El mundo aplaude nuestra postura sobre Gaza”, ha agregado.

También, ha manifestado que el Gobierno de su país responderá a las exigencias del pueblo español para respaldar a los palestinos oprimidos en el enclave costero. “Está haciendo todo lo que está en nuestra mano”, ha resaltado.

“Este Gobierno toma sus decisiones en política exterior, escuchando a la sociedad española, escuchando al clamor de cientos de miles de españoles que han salido a las calles este fin de semana pidiendo paz y justicia para los palestinos”, ha añadido.

Al recordar la intercepción de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel en aguasa internacionales, ha afirmado que el Gobierno sigue trabajando para su liberación y para prestarle la atención necesaria a los 28 españoles restantes en los territorios ocupados.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores no ha escatimado ningún esfuerzo. Y no lo vamos a hacer hasta que la última española sea liberada y pueda regresar a España, que es donde tiene que estar”, ha precisado.

El lunes, el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, anunció que el país presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el ataque israelí a la Flotilla Sumud.

España, que ha sido una constante crítica de las políticas israelíes en los territorios palestinos ocupados, se comprometió en octubre de 2023 a cesar la venta de armas a Israel. Además, en el año anterior, extendió este compromiso a la prohibición de la compra de armamento israelí.