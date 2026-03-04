miércoles, marzo 4, 2026
Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Reportan desconexión del SEN desde Camagüey hasta Pinar del Río

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE)  informó que se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional desde Camagüey hasta Pinar del Río.

En su cuenta oficial de X , la UNE añadió que ya se encuentran activados todos los protocolos para el restablecimiento del servicio eléctrico en las zonas afectadas.

ACN

Agencia Cubana de Noticias. Fundada el 21 de mayo de 1974 suma más de cuatro décadas de cobertura desde los más importantes acontecimientos hasta las hazañas cotidianas y las historias que tejen héroes anónimos de la nación.

