Reportan desconexión del SEN desde Camagüey hasta Pinar del Río

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional desde Camagüey hasta Pinar del Río.

En su cuenta oficial de X , la UNE añadió que ya se encuentran activados todos los protocolos para el restablecimiento del servicio eléctrico en las zonas afectadas.

#UltimoMinuto || El primer ministro, Manuel Marrero Cruz se encuentra en el Despacho Nacional de Carga con el ministro de energía y minas, Vicente De La O Levy para precisar los detalles de la desconexión del SEN y las próximas acciones a tomar para el restablecimiento del mismo. pic.twitter.com/vE2aqeHhgN — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 4, 2026

