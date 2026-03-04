Irán asegura tener el control total del estrecho de Ormuz

Compartir en

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) dieron a conocer que, como parte de la respuesta a la ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel contra el país persa, las autoridades locales ya manejan el 100% del estrecho de Ormuz.

“Actualmente, la zona del estrecho de Ormuz está bajo el control total de la Fuerza Naval de la República Islámica”, aseveró el subdirector político de la Fuerza Naval de los CGRI, el general Mohammed Akbarzadeh en declaraciones recogidas por la agencia Fars.

Tras la prohibición de tránsito por la vía, las autoridades iraníes alertaron a la red mundial de navegación que la totalidad del paso se encuentra en condiciones de guerra, lo que acarrea el riesgo de daño a las embarcaciones que transiten por la zona, explicó.

El funcionario agregó que dicha acción ha provocado un aumento en el precio del petróleo a nivel mundial, generando un impacto sin precedentes en la economía de varios países, especialmente Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea.

Akbarzadeh remarcó, con base en estimaciones de expertos en energía, que si el cierre del estratégico punto de estrangulamiento se prolonga por tres semanas, la economía mundial enfrentará crisis severas.

(Tomado de Sputnik Mundo)

