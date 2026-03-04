Rusia rechaza intentos de impedir cooperación con Cuba

Compartir en

Rusia rechaza los intentos de socavar la cooperación internacional con Cuba y apoya a la nación caribeña en estos momentos difíciles, aseguró hoy la portavoz de la cancillería, María Zajárova.

«Rechazamos los intentos de poner trabas a la cooperación internacional con Cuba, y brindaremos apoyo al pueblo cubano en estos tiempos difíciles en la medida en que sea necesario», dijo la diplomática este miércoles en comparecencia ante la prensa.

Zajárova informó que Rusia está preocupada por el aumento de la tensiones en América Latina y el Caribe y sigue de cerca la situación en la región.

El senador republicano estadounidense, Lindsey Graham, (clasificado en Rusia como terrorista y extremista) amenazó con anterioridad a Cuba, asegurando que «sus días están contados», tras el inicio de la operación militar de Estados Unidos contra Irán. El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que permite a Washington imponer aranceles a las importaciones de países que suministren petróleo a Cuba.

Las acciones de Estados Unidos causaron una escasez grave de combustible en Cuba. El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció el «bloqueo energético» de Washington, y consideró «condenable que una potencia, con la dimensión que tiene Estados Unidos, asuma una política tan agresiva y tan criminal hacia una pequeña nación».

El presidente reconoció que Cuba enfrenta serios problemas de disponibilidad de crudo para garantizar la generación eléctrica y las actividades básicas, debido a que desde diciembre no ha ingresado combustible al país.

