miércoles, marzo 4, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba

El mandatario galo dialogó por teléfono con Sánchez, a quien le manifestó el apoyo de Francia.
Internacionales Noticias 

Macron solidario con Pedro Sánchez tras decisión de Trump

Prensa Latina 0 comentarios , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 24 segundos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó hoy su solidaridad al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras el anuncio de Estados Unidos de que cortará el comercio con el país ibérico.

Según el Elíseo, el mandatario galo dialogó por teléfono con Sánchez, a quien le manifestó el apoyo europeo y de Francia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló la víspera que cortaría el comercio con España por no aceptar el uso de bases militares para la agresión lanzada el sábado junto a Israel contra Irán.

París señaló que la postura de Macron responde a las “recientes amenazas de coerción económica de la que España fue blanco”.

Visitas: 5

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *