Macron solidario con Pedro Sánchez tras decisión de Trump

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó hoy su solidaridad al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras el anuncio de Estados Unidos de que cortará el comercio con el país ibérico.

Según el Elíseo, el mandatario galo dialogó por teléfono con Sánchez, a quien le manifestó el apoyo europeo y de Francia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló la víspera que cortaría el comercio con España por no aceptar el uso de bases militares para la agresión lanzada el sábado junto a Israel contra Irán.

París señaló que la postura de Macron responde a las “recientes amenazas de coerción económica de la que España fue blanco”.

