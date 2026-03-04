Impulsa periódico chipriota campaña solidaria con Cuba

Compartir en

El periódico Haragvi, órgano del Partido Progresista del Pueblo Trabajador (AKEL) en Chipre, promueve la campaña “Al lado del pueblo cubano”, iniciativa compartida por la Asociación de Amistad Chipre-Cuba y la Editorial Almyra.

Según destaca hoy el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), la intención está destinada a facilitar ayuda humanitaria a la Mayor de las Antillas frente a los efectos del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por más de seis décadas.

De acuerdo con la fuente, la acción solidaria contempla que el 50 por ciento de los ingresos netos de las ediciones Historia de Cuba y ¡No pasarán! – se destinen a la compra de insumos para su envío a Cuba.

Los pedidos podrán realizarse a través de las páginas de Ediciones Almyra en redes sociales, con distribución gratuita en todo el territorio chipriota.

Asimismo, la Asociación de Amistad Chipre-Cuba garantiza la disponibilidad de los títulos en librerías de Chipre y Grecia, reforzando la solidaridad activa con el pueblo cubano.

