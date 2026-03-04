Tubal Páez: Decir la verdad, independientemente de los riesgos

Compartir en

He estado siempre en función de decir lo que siento, decir la verdad, independientemente de los riesgos, dijo Tubal Páez Hernández, reconocido intelectual cubano, que acaba de obtener el Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida.

En la casa de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), en el Vedado capitalino, el jurado presidido por el fotorreportero Juvenal Balán Neyra, también premio nacional del sector, leyó el acta que reconoce la labor de Páez Hernández, quien estuvo al frente de la organización por 20 años, ejerció varios cargos directivos en Granma y Bohemia y reportó en múltiples oportunidades al lado del Comandante en Jefe Fidel Castro.

El honor que me han conferido hoy, y que lo aprecio en el fondo de mi corazón, es un agradecimiento a la profesión y a los que me han propuesto, expresó visiblemente emocionado el homenajeado, quien recordó anécdotas de su fructífera vida y afirmó que estos tiempos son para decir que sí y para dar hasta lo último que quede en el aliento”.

La entrega del Premio tendrá lugar el próximo jueves 12 de marzo, cuando celebrarán el acto central por el Día de la Prensa Cubana en el Memorial José Martí, se conoció durante la conferencia de prensa que anunció la jornada por el 14 de marzo y también los ganadores de los premios Juan Gualberto Gómez por la obra del año.

Mayelín del Sol, de Perlavisión en Cienfuegos, Oscar Salabarría de Radio Rebelde en Villa Clara, Elsa Ramos, de la editora Escambray de Sancti Spíritus, Yordanis Morejón también de la tierra del Yayabo, Arístides Hernández, de Juventud Rebelde y José Manuel Correa, del periódico Granma, se alzaron con los premios de televisión, radio, prensa escrita y agencias, hipermedia, gráfica y fotorreporterismo, respectivamente por la obra del año.

En presencia de Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la organización, Juan Carlos Ramírez, vicepresidente de la Upec, comentó que en esta ocasión la jornada por el Día de la Prensa Cubana, que iniciará este jueves con la peregrinación a la tumba de Juan Gualberto Gómez, en el cementerio de Colón, estará dedicada a Fidel en el año de su Centenario y a Pablo de la Torriente Brau, a 125 años de su nacimiento y 90 de su caída en combate en España.

Homenajes a las mujeres periodistas, conferencias, un tope de sóftbol, una exposición fotográfica de Roberto Salas, la entrega de la distinción Félix Elmusa a profesionales con más de 15 años de ejercicio y un encuentro con jóvenes dedicado a Pablo de la Torriente Brau, son algunas de las acciones que integran la jornada.

El 14 de marzo fue instituido en Cuba como Día de la Prensa Cubana en honor al periódico Patria, fundado por José Martí ese día de 1892, para aglutinar a los cubanos en torno a la que llamó Guerra Necesaria.

