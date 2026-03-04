Cienfuegos prioriza servicios vitales tras desconexión del SEN

Compartir en

Una avería en la CTE Antonio Guiteras provocó la salida inesperada de la unidad, dejando sin servicio desde Camagüey hasta Pinar del Río

Pasado el mediodía de este 4 de marzo, el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sufrió una desconexión parcial que afecta a las provincias desde Camagüey hasta Pinar del Río. El incidente se produjo a las 12:41 horas, tras la salida inesperada de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, debido a un salidero en la caldera de la unidad.

En la provincia de Cienfuegos, los equipos de trabajo se encuentran inmersos en las maniobras necesarias para conformar islas eléctricas que permitan recuperar la estabilidad del sistema y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.

Airobis Otero Martín, director del Despacho Provincial de Carga de la Empresa Eléctrica en Cienfuegos, ofreció detalles sobre las acciones que se ejecutan en el territorio.

Desde que ocurrió la desconexión parcial del SEN, el despacho de carga provincial en Cienfuegos comenzó a conformar las islas como lo han realizado en situaciones similares”, explicó Otero Martín.

Gracias a estas maniobras, se logró energizar, a través de la subestación de Junco Sur, los tres hospitales de la cabecera provincial. Según confirmó el directivo, a las tres de la tarde de hoy estas instituciones de salud cuentan con servicio eléctrico sin ninguna dificultad, garantizando así la continuidad de los servicios médicos a la población.

Pero los esfuerzos no se detienen allí. El director del Despacho Provincial de Carga detalló los pasos siguientes en el plan de restablecimiento: “Estamos preparando otra isla para poder llegar a la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, donde una vez energizada el transformador T-14 comienzan los procesos de calentamiento y de arranque”, afirmó.

Una vez que la unidad 3 de dicha central se encuentre sincronizada, y en permanente comunicación con el Despacho Nacional, se avanzará para llevar el servicio a los territorios de Matanzas y Villa Clara.

Las autoridades del Partido y el Gobierno de la provincia mantienen la comunicación constante con la población a medida que avanzan las labores de recuperación del SEN.

#MinutoAMinuto: Informa Airobis Otero Martín, director del Despacho Provincial de Carga de la Empresa Eléctrica en Cienfuegos.

Avanzan en el emplazamiento de los 40 motores diésel destinados a reforzar el sistema.

Un generador ya se encuentra sincronizado con la red en la isla de Junco Sur, lo que permite energizar la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y crea las condiciones para su posible arranque y posterior sincronización al sistema eléctrico nacional.

Mantiene la vitalidad y continuidad del servicio en todos los hospitales de la provincia.

Preparan las condiciones técnicas necesarias para llegar con el servicio a las subestaciones de Cruces y Yaguaramas en las próximas horas.

