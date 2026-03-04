Mujeres que inspiran: un espacio de reconocimiento y reflexión desde Cienfuegos

Compartir en

El arribo de un nuevo aniversarío para la Bibliteca Provincial Roberto García Valdés, de Cienfuegos, el pasado 3 de marzo, y el advenimiento del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, animan al desarrollo del evento Mujeres que inspiran, un espacio de diálogo e intercambio de experiencias.

Al decir de Marlenis Muñoz Frías, técnica de la biblioteca y organizadora de la actividad, la idea de efectuarla comenzó hace seis años, con el ánimo de enaltecer el valor de la mujer y socializar vivencias, luchas, sueños y esperanzas de cienfuegueras que han labrado un camino en los terrenos económico, social, productivo y cultural.

Una de ellas, la periodista Onelia Chaveco Chaveco, rompió el hielo en la conversación al disertar sobre el proyecto de mujeres en la meliponocultura, el cual lidera. Este comenzó como un pequeño grupo en una red social y ha crecido hasta convertirse en una comunidad que hermana, socializa practicas y deviene espacío para la capacitación y el debate.

“Hicimos una investigación del grupo y descubrimos que estas mujeres tenían muchos saberes, conocimientos acumulados y transmitidos de generación a generación, pero estaban invisibilizadas y las sacamos a la luz, dimos a conocer su trabajo. Ellas no solo se dedican a la cría de abejas, sino que tienen sus profesiones. Las hay estomatólogas, escritoras, biólogas, fotógrafas, entre otras especialidades, que asumían esta faena como mero entretenimiento. Con este proyecto, aprendieron que tambien tenían.potencial para comercializar e incrementar sus ingresos”, relató Chaveco Chaveco.

Otras historias llegaron en las voces de escritoras, cantantes, dirigentes sindicales, trabajadoras sociales, historiadoras que compartieron detalles de la vida y la obra que las hacen inspiradoras

La mañana fue de agasajo a la biblioteca por su nuevo cumpleaños y a las mujeres cienfuegueras que escriben cada día episodios de fuerza y ternura, lucha y resiliencia y tejen una obra que sirve de acicate a las nuevas generaciones.

