Renovará proyecto instalaciones del Sitio Histórico de Birán (+ Fotos)

Un proyecto constructivo renovará las instalaciones del Sitio Histórico de Birán, ubicado en el municipio holguinero de Cueto, con el fin de recuperar las estructuras patrimoniales afectadas por el paso del tiempo y los fenómenos meteorológicos.

Las obras, aunque paralizadas debido a la actual situación energética del país, pretenden restaurar, rehabilitar y remodelar los objetos existentes que componen el complejo, garantizando su conservación y funcionalidad original, informó Belkis Díaz Tizón, directora de diseño de la Empresa de Servicios de Ingeniería Vértice.

Mientras la entidad holguinera es la encargada de desarrollar el plan general, los sistemas de drenaje y la integración de las obras al entorno, las acciones también incluyen la incorporación de nuevos inmuebles basados en los planos originales, explicó.

Entre los trabajos concluidos destacan la rehabilitación de la casa destinada a la dirección del sitio, el diseño de un parqueo interior y soluciones para la protección y custodia del complejo.

Los avances de rehabilitación más significativos se registran en la reconstrucción de los barracones de los haitianos y la reparación de la casa familiar, donde son atendidas afectaciones estructurales.

El ámbito agrícola y energético abarca la restauración del naranjal, con la instalación de un sistema de riego y uno fotovoltaico, realizados junto al sector agrícola, además de la reparación de las tres carreteras que enlazan con Birán, en las cuales se incorporan soluciones técnicas en puentes, alcantarillas y viales.

Díaz Tizón subrayó que un aspecto crítico de las labores es el control de autor sobre edificaciones con años de antigüedad, con problemas de asentamientos de terreno, para lo cual se implementan soluciones de ingeniería que estabilizan inmuebles afectados por hundimientos.

La especialista acotó que la empresa ejecuta proyectos de alto rigor patrimonial sujetos a la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos, con el propósito de garantizar la conservación integral de infraestructuras con valor patrimonial o cultural.

El desarrollo de acciones constructivas en el Sitio Histórico de Birán forma parte del programa de actividades para conmemorar el centenario del natalicio del líder de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz, el próximo 13 de agosto de 2026.

