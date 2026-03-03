Plataforma digital visibiliza 30 iniciativas de innovación

Compartir en

La herramienta, desarrollada por la Universidad de Camagüey, permite identificar proyectos en cuatro provincias y tiene como propósito conectar el talento local con las estrategias de desarrollo territorial

Una plataforma digital que registra iniciativas de innovación en Cuba acumula hasta la fecha 30 propuestas, con el objetivo de visualizar estas creaciones cubanas, promoverlas y conectarlas con el desarrollo territorial en función de su alcance y estado de madurez.

Según informó Reynaldo Alonso Reyes, presidente de la filial camagüeyana de la Unión de Informáticos de Cuba (UIC), el mapa fue creado el 28 de marzo de 2025 por el grupo de trabajo de la Dirección de Informatización de la Universidad de Camagüey, e identifica proyectos en las provincias de La Habana, Villa Clara, Camagüey y Las Tunas.

La Habana concentra la mayoría de las iniciativas registradas, y el municipio de Plaza de la Revolución es el de mayor representación.

«La plataforma funciona con un sistema de actualización permanente, alimentado por las personas o entidades que deseen incluir sus proyectos a través de un formulario disponible en el sitio web, explicó Alonso Reyes.

Agregó que «los datos recopilados permiten generar análisis sobre tendencias por provincia, estado de implementación –pilotaje o implementación–, tecnologías utilizadas y sectores estratégicos impactados.

«El formulario permite realizar, posteriormente, análisis de tendencias, por ejemplo, relativo a provincias con mayor cantidad de iniciativas, si son pilotos o implementadas, tendencias en las tecnologías que utilizan o en los sectores estratégicos que impactan, lo que ayuda a la toma de decisiones basada en datos», precisó el Presidente de la UIC en Camagüey.

Adelantó que la plataforma incluye también un análisis sobre roles.

«Los datos, aunque consideramos que no son representativos y se necesita ampliar la participación en la encuesta, nos llevan a una reflexión de partida o inicial indispensable. El mapeo de iniciativas mostró que el 57 % de los proyectos ya están activos y que el 53 % son productos o servicios.

«Sin embargo, la encuesta de roles sugiere que el número de ingenieros especializados en llevar ia a producción es notablemente menor que el de investigadores. Tales resultados pudieran limitar la escalabilidad y despliegue de soluciones en la producción y los servicios», abundó.

Desde el Nodo de Innovación de la UIC en Camagüey se han desarrollado otras herramientas tecnológicas. Una de ellas es un asistente turístico virtual basado en inteligencia artificial contextual, enfocado en turismo y patrimonio. La aplicación fue presentada en la Feria Internacional de La Habana.

El proyecto fue expuesto además en el XVII Simposio Internacional Manejo y Gestión de Ciudades, organizado por la Oficina del Historiador, en el cual se impartió la conferencia magistral «Contribución de la Inteligencia Artificial al paisaje urbano histórico de Camagüey», agregó; esto, como parte del trabajo de otro nodo de innovación dedicado a Ciudades inteligentes, también con sede en Camagüey.

La información recopilada, según sus creadores, está dirigida a facilitar análisis que contribuyan a la toma de decisiones en el ámbito de la innovación y el desarrollo territorial.

