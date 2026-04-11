Reconocieron a médicos de Cuba en departamento San Marcos, Guatemala

En acto organizado con la presencia del gobernador Rolando López y el obispo Bernabé de Jesús Sagastume, el doctor Juan Pablo Velázquez, graduado de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, recordó cómo surgió la idea de enviar a la brigada de la isla.

También, ante el alcalde del municipio Ixchiguán, Alberto Lucas Martín, y una representante de la Policía Nacional Civil, el exdirector de redes integradas de servicios de salud en ese territorio mencionó el impacto en 1998 del huracán Mitch y la decisión del Comandante en Jefe de la Revolución antillana Fidel Castro.

A partir de ello, subrayó, comenzó a trazar el sendero de llegar a las comunidades más postergadas e igualmente el camino para que guatemaltecos pudieran estudiar en Cuba.

Con la presencia de ginecólogos de la isla, pediatras, anestesiólogos, entre otros, monseñor Sagastume, de la Diócesis de San Marcos, subrayó el trabajo realizado para mejorar las condiciones de salud de los chapines, especialmente en las áreas rurales y de difícil acceso.

Por eso, acotó, la iglesia católica en el país, a través de la comisión episcopal llamada Justicia y Solidaridad, en febrero pasado emitió un comunicado de gratitud por la labor que calificó de incansable, el cual leyó.

En representación de autoridades ancestrales y organizaciones de la sociedad civil, Juan José Monterroso refirió una carta elaborada para enviar al Gobierno y al Congreso a partir de la decisión que conlleva al fin escalonado del acuerdo bilateral vigente con Cuba.

A su turno, el gobernador departamental dio las gracias a nombre de los millones de personas en San Marcos que se beneficiaron de los servicios de la brigada médica de la nación caribeña.

El embajador de la isla en Guatemala, Nazario Fernández, calificó de honor y una gran oportunidad poder dirigirse a los presentes en la actividad. Trasmitió el agradecimiento de su país por este homenaje a los colaboradores en San Marcos.

Consideró que es algo justo, después de una labor tan abnegada y dedicada, que no solo requiere de cualidades profesionales, sino también humanas que les permiten tocar el corazón del pueblo, de las zonas más vulnerables y necesitadas del departamento.

Entendió que un acto de este tipo puede servir de homenaje igualmente al resto de los colaboradores cubanos que en la tierra del quetzal dedican cada jornada a contribuir a la salud.

Recordó las acciones realizadas luego del triunfo de 1959 y los parámetros alcanzados por la isla en materia sanitaria similares a los de países desarrollados, ello a pesar del bloqueo impuesto por Estados Unidos y con dificultades para obtener recursos.