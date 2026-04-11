Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1515 MW para el horario pico nocturno

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La Unión Eléctrica informó que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1754 MW a las 20:40 horas, superior a lo planificado por la entrada después del pico de la unidad 6 de Energas Boca de Jaruco.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3837 MWh, con 546 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1455 MW, la demanda 2380 MW, con 964 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1000 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo, Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidades 5 de la CTE Mariel, Unidades 3 y 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 377 MW fuera de servicio.

para el horario pico Se pronostica la entrada para el horario de máxima demanda la unidad 1 de la CTE Habana con 60 MW. (En Proceso de arranque).

Con este pronóstico para el pico una disponibilidad de 1515 MW con una demanda máxima de 3000 MW, para un déficit de 1485 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1515 MW en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)