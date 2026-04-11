Licenciados comprometidos con la tradición y la historia

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 6 segundos

De acuerdo con el papel y función de la Historia, quienes se dedican a su estudio deben actuar en múltiples direcciones, entre las cuales resulta un pilar esencial la investigación. Así lo manifestó al Periódico 5 de Septiembre, Yodelvis Rocha, coordinador de la Licenciatura homónima en la Universidad Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos (UCf).

La entrevista se produce debido a una preocupación que hoy día se percibe a nivel nacional, por la exigua cifra del estudiantado que se decanta por dicha profesión y sus afines, pese a que se han flexibilizado distintas variantes para quienes deseen verdaderamente dedicarse a ella, accedan sin dificultades.

“Estamos ávidos de jóvenes que deseen formarse como investigadores históricos, que es el perfil esencial de la carrera, y que puedan desempeñarse en otras esferas diversas, dígase archivistas en centros de información y documentación, en instituciones patrimoniales y museos, en instituciones culturales, medios de comunicación masiva (la radio, la televisión o la prensa escrita), o a su vez, en entidades del turismo, como asesores en cualquiera de los casos”, expresó Rocha.

Desde el año 2007 en la UCf se acoge con carácter regional, presentándose estudiantes de las provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus, un rasgo que la hace especial, al estar habilitada solo en seis universidades: en La Habana, Villa Clara, Holguín, Camagüey, Santiago y por supuesto, la perlasureña.

“Tenemos la dicha de ser la única carrera acreditada por la junta de acreditación nacional de la Facultad de Humanidades, al que está adscrito el departamento de Historia. Nos distingue además el ser una de las pocas que trabaja prácticas arqueológicas en el primer año.

“Por su parte, las investigaciones que tienen que presentar los estudiantes en los últimos años tienen que tener un carácter local y regional. Cuando en otras universidades pueden normalmente tener que investigar fuentes de cualquier temática, la UCf potencia la historia local y regional”, asegura el coordinador.

Actualmente, desde 2018, se halla implementando el plan de estudios E, habilitada en el curso diurno y el curso por encuentros. En el primero pueden acceder estudiantes de 12mo grado que la soliciten por boleta, pero también en 11no pueden entrar al colegio universitario e igualmente a través de concurso. En el curso por encuentros ya no necesariamente -quienes la pidan- tienen que tener un vínculo laboral.

Un elemento importante, destacó Rocha, está relacionado con otra carrera que forma a los graduados como profesores: “Próximamente esa pasará a llamarse Licenciatura en Historia y Ciencias Sociales, con un perfil pedagógico, que no tiene que ver con el que desarrolla la Licenciatura en Historia, vinculado más al quehacer histórico-investigativo propiamente”.

Con el plan de estudios actual, el Ministerio de Educación Superior cubano pretende crear una licenciatura que potencia la multidisciplinariedad con otras ramas de las Ciencias Sociales, capacitación continuada de sus profesionales y la elaboración de un currículum a través de los intereses del estudiantado mediante asignaturas optativas y electivas.

Esencialmente cuatro son los campos de acción, en primer lugar la Historia de Cuba, Historia de América, Universal y Contemporánea, más la teoría de la Historia e Historiografía. Cada uno de ellos posee especialización en distintas épocas y en diversos planos como la historia económica, social, cultural, política, y regional. El ámbito de lo teórico está vinculado asimismo con otras disciplinas, menciónese el Patrimonio, la Hermenéutica y la Geografía Histórica.

Sumado a ello, no se puede obviar que los estudiantes que se inclinen por la Licenciatura en Historia, tendrán que tener como blasón la honestidad científica como principio ético, un alto grado de responsabilidad profesional y social, sentido de pertenencia y compromiso, entendido este como defensores de la antológica tradición histórica cubana, con justicia y sólido pensamiento humanista.

Visitas: 0