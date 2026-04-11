Cuba denuncia en foro regional impacto del bloqueo de EEUU

Según lo difundido en una nota de prensa, el director de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores del país antillano, Alejandro González, participó en la consulta regional sobre las TIC y el DIH, convocada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y México.

El encuentro se realizó en el marco de la Iniciativa Global para impulsar el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

González reafirmó el compromiso del país con el DIH y la Iniciativa Global, en un contexto de crecientes violaciones al DIH por Estados Unidos.

Igualmente, denunció el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo de Washington contra la nación antillana, incluyendo el cerco petrolero impuesto al país, que viola de manera flagrante el derecho internacional y el DIH, y califica como acto de castigo colectivo contra el pueblo cubano.

A su vez, denunció el impacto de esa política sobre el desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en Cuba, y sobre la capacidad del país para evitar un uso nocivo o contrario al DIH de estas tecnologías.

Desde hace más de seis décadas, Washington aplica contra la mayor de las Antillas un bloqueo económico, comercial y financiero, endurecido en enero último a través de una orden ejecutiva firmada por el mandatario norteamericano, Donald Trump.

La falta de acceso a combustibles derivada de este recrudecimiento afecta ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua en el país caribeño.