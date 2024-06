¿Puños cienfuegueros de acero?

Compartir en

El tercer lugar conseguido por la armada cienfueguera en el recién concluido Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón, es otra muestra del serio trabajo que realiza el colectivo de esa disciplina, la cual en los últimos años ha conseguido ubicarse como la mejor de la provincia, galardón que al parecer no quieren perder.

Los púgiles de la Perla del Sur ahora descendieron un escaño en el evento, pero con tres medallas de oro, una de plata y otra de bronce volvieron a ratificar que en este mismo instante son rivales de consideración para cualquier oponente.

Al respecto conversamos con algunos de los miembros de la familia boxística de Cienfuegos.

“Sabíamos que podíamos estar entre los tres primeros, a pesar de que asistimos a la justa con notables ausencias, entre ellas la de Erislandy Álvarez, enrolado en su clasificación olímpica -nos dice Onelio Tarrío, comisionado provincial. Pero en sentido general los muchachos se comportaron a gran altura. Es cierto que esperábamos un poquito más de los atletas que entrenan en nuestra provincia, pero también hay que reconocer que muchos tuvieron primeros combates muy difíciles, sobre todo con rivales de Guantánamo, pues la condición de sede siempre favorece, aunque se quiera negar.

“Sí tengo que decirte que estamos muy contentos con el resultado, que es fruto de un arduo trabajo colectivo de púgiles, entrenadores y directivos. Recibimos todo el apoyo posible de parte de los metodólogos provinciales, y cuando al final nuestra participación peligró, por problemas de transportación, entonces llegó la ayuda de la Comisión Nacional, muestra del respeto hacia la labor que venimos haciendo.

“Es cierto que desde el inicio del año seguimos cosechando lauros. Primero fue el sector femenino, con el quinto lugar general entre once provincias y tres medallas con cuatro participantes en el primer Campeonato Nacional de Boxeo para damas en nuestro país. Y luego el cuarto lugar en la categoría 11-12 años, durante la Copa Pioneril. Claro que vamos por retener esa condición de Mejor Deporte, por lo que arreciaremos la preparación de los escolares, con vistas a rendir también una buena faena en la cita veraniega”.

Jorge Gómez Peñalver, Jefe Técnico de la principal escuadra del territorio, aclara que la de Erislandy no fue la única ausencia importante.

“Tampoco pudimos contar con otros dos miembros de la selección nacional. Uno es Erislán Romero, que luego de ser afectado por cataratas es muy probable que abandone el deporte activo, y el otro es Deivis Abreu, subcampeón nacional que fue operado de apendicitis 20 días antes del torneo, y del cual se esperaba su aporte en los 51 kilos. También confiábamos mucho en Yasniel Cabezas Nodal, atleta salido de las filas juveniles con muchas perspectivas. Este sufrió desprendimiento de retina diagnosticado en examen casi al comenzar la lid, y ahora tendrá el imprescindible seguimiento para definir su futuro.

“Con todos ellos estamos seguros de que podíamos ascender al primer lugar, pero ante sus ausencias y las particularidades del evento, donde es cierto que es habitual el apoyo a la escuadra local, consideramos que el resultado es excelente”.

Al propio técnico le advertimos que ya Cienfuegos comienza a ser visto con otros ojos, y sus resultados ascendentes lo ubican como una de las potencias a derrotar. ¿Presión, compromiso?

“Sin dudas es un reto, porque ahora tenemos que hacer más énfasis en la preparación, en aras de ir por metas superiores. Contamos con un equipo de trabajo muy preparado y sacrificado, y eso, junto a la entrega y los deseos de los muchachos, redunda en un lauro tras otro. Para que se tenga una idea de lo que ha logrado este team, hasta 2022 Cienfuegos contaba con cuatro campeones nacionales: Julio González, Lorenzo Aragón, Ramón Souquet y Robeisy Ramírez, y de 2022 a 2024 ya hemos igualado esa cifra, con las coronas de Erislandy Álvarez, Saidel Horta, Danny Suárez y Keylor García”.

También dialogamos con Fernando Cabreja y Ketny Espinosa, subtitular en los 75 kilogramos y medallista de bronce en los 63,5, respectivamente.

“Para mí fue bien difícil disputar el oro con un compañero de equipo. Son varios años compartiendo dentro y fuera del ring, y de verdad resultó muy incómodo. Para nada pude hacer mi tipo de pelea y sé que muchos comentaron que me faltó la agresividad de siempre. Y realmente es así, no me sentía bien peleando con Keylor, pero te aseguro que su medalla de oro la disfruto tanto como si fuera mía. A la postre lo que vale es el resultado del equipo”, confiesa Fernando.

“Como uno de los más experimentado del plantel, opino que fue una actuación muy destacada, que se aseguró desde el primer día de preparación. Nuestros entrenadores siempre nos han inculcado que en la unión está la fuerza, y de verdad todos somos una familia, y todos pensamos en el mismo objetivo: poner el nombre de Cienfuegos en lo más alto. Esa es la clave.

“Llevaba un tiempo formando parte de la preselección nacional, pero desde provincia. Ya ahora en el mes de septiembre sí me incorporo a los entrenamientos en la capital, y mi sueño es llegar a unos Juegos Olímpicos”.

Ketny, por su parte, había abandonado el boxeo por espacio de dos años.

“Son decisiones que uno toma, pero no podía vivir sin esto, así que retorné con el propósito de buscar un puesto en la escuadra. El año anterior estuve en la preparación pero no hice el grado al ‘Playa Girón’. Pero esta vez me esforcé más y lo conseguí. Me entregué con todo en cada pelea y ahí está la presea de bronce. Me valió para ser convocado también a la selección cubana, así que ahora toca seguir adelante, para representar al país en un evento internacional”.

No podíamos dejar de hablar con Lorenzo Aragón, esa gloria deportiva cienfueguera y cubana que constituye pilar indiscutible del boxeo en la Mayor de las Antillas. Primero nos interesa conocer su criterio acerca de un detalle interesante: de cinco púgiles clasificados a París, dos son de Cienfuegos.

“Ya en Atlanta ’96 asistimos Julito y yo, pero era como parte de una escuadra completa. Ahora los boxeadores nuestros tienen ante sí mayor responsabilidad, debido a lo que se le exige a esta disciplina, sin dudas el buque insignia del deporte cubano. Y yo feliz y orgulloso de que Saidel y Erislandy hayan ganado sus boletos. Además, espero mucho de ellos, pues tienen potencial para imponerse.

“Del ‘Playa Girón’ te diré que se ratificó que el boxeo cienfueguero vive su mejor momento. Tú eres testigo de que llevamos años de empeño y trabajo buscando esto, y ha llegado. Si añorábamos volver a tener una primera figura en el equipo nacional, ahora tenemos al menos dos. Queríamos más representantes en la preselección cubana, pues tenemos a siete atletas. Hoy nuestros rivales nos respetan, y eso me hace sentir muy bien. El año anterior fuimos segundos de Cuba, ahora terceros. ¿El primer lugar? Está más cerca de lo que muchos creen, sobre todo si se cumple nuestro sueño de volver a ser sede del Torneo Playa Girón.

