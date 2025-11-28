viernes, noviembre 28, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Presentan en Cuba libro acerca de Raúl Castro

Prensa Latina 0 comentarios , , , , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 30 segundos

Revolución, la obra más hermosa, libro que compendia declaraciones y discursos del líder de la Revolución cubana, Raúl Castro, fue presentado en esta capital, reseña hoy el Ministerio del Interior de la isla (Minint).

El texto, divulgado en distintas redes sociales, refiere que la presentación se realizó en el espacio Trinchera de Ideas del Memorial de la Denuncia e incluye también entrevistas concedidas por Raúl Castro.

Resalta, además, que tiene gran valor como testimonio de la obra y el pensamiento revolucionario de Raúl, el cual servirá a la formación de las nuevas generaciones.

Asimismo, destaca la participación de la profesora titular e investigadora de la Oficina de Asuntos Históricos, Adelaida Beker, y oficiales y trabajadores civiles del Minint.

De acuerdo con la reseña, en la ocasión se leyeron fragmentos de Revolución, la obra más hermosa, publicado en dos tomos por la editorial Celia.

Visitas: 4

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *