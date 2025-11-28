Díaz-Canel rinde tributo a Fidel Castro en Santiago de Cuba

En su peregrinar por la necrópolis la víspera, el jefe de Estado también honró a Mariana Grajales, progenitora de bravos independentistas y considerada en Cuba la Madre de la Patria, de acuerdo con el texto publicado además en las redes sociales.

De igual modo procedió ante los restos de Carlos Manuel de Céspedes, iniciador de las luchas por la independencia en la isla e identificado aquí como el Padre de la Patria y en el mausoleo de José Martí, Héroe Nacional de Cuba.