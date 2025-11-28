viernes, noviembre 28, 2025
5 Septiembre

Díaz-Canel rinde tributo a Fidel Castro en Santiago de Cuba

Prensa Latina
El presidente Miguel Díaz-Canel homenajeó en la provincia de Santiago de Cuba al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, según un reporte oficial divulgado hoy en medios de prensa locales.

Díaz-Canel rindió tributo a Fidel en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia, donde reposan restos de héroes, mártires y personalidades de la historia de la isla, asegura una reseña de la Presidencia de la República.

En su peregrinar por la necrópolis la víspera, el jefe de Estado también honró a Mariana Grajales, progenitora de bravos independentistas y considerada en Cuba la Madre de la Patria, de acuerdo con el texto publicado además en las redes sociales.

De igual modo procedió ante los restos de Carlos Manuel de Céspedes, iniciador de las luchas por la independencia en la isla e identificado aquí como el Padre de la Patria y en el mausoleo de José Martí, Héroe Nacional de Cuba.

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

